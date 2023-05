Loreen: así es la vida personal de la mujer que ha hecho historia en Eurovisión

Loreen ha sido la gran triunfadora del Festival de Eurovisión 2023. 11 años después de deslumbrar a Europa con Euphoria, la artista sueca ha reescrito la historia con Tattoo, convirtiéndose en la primera mujer que gana el certamen en dos ocasiones. Loreen, de origen marroquí, comenzó su carrera musical en Pop Idol en el año 2004, aunque la fama internacional llegaría en 2012 con la irrupción de Euphoria en la final de Eurovisión celebrada en Bakú (Azerbaiyán).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOREEN (@loreenofficial)

Pese a su popularidad poco se sabe de la vida personal de la representante de Suecia en el Festival de Eurovisión. Loreen es una ferviente defensora del amor libre y se considera una persona muy espiritual. “El amor atrae al amor. Cuando estás en un lugar de amor, atraes lo mismo. Mi consejo para el mundo es: los días que te sientas como una mierda, haz todo lo que puedas para acabar sintiendo alegría. Ponte una comedia, sal con tus amigos… Cuando menos dinero tengas, da dinero. Cambia tu propio campo de energía y tus sentimientos. Si quieres amor, da amor”, confesó en una entrevista con Aftonbladet.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOREEN (@loreenofficial)

Loreen, nacida en Estocolmo pero con residencia en Vasteras, no es nada materialista, para ella el dinero tiene una importancia relativa. “A mí no me gusta poseer demasiadas cosas. No soy coleccionista, al contrario. Lo único que tengo en casa son muchas plantas. Todo mi estilo de vida consiste en no tener demasiado, en no poseer demasiado”, ha declarado.

La artista sueca guarda un excelente recuerdo de nuestro país, con el que mantiene una conexión especial. “Todos los veranos, cuando era niña, volábamos a Marruecos, porque mi familia es de allí. De vez en cuando iba de Rabat a Melilla y de Melilla a Málaga, porque me encanta España. Siento que la gente es como yo: muy romántica, muy apasionada y muy espiritual. No siempre es fácil hablar de espiritualidad, no todos lo entienden. Es una cosa cultural tal vez también. Pero aquí puedo hablar de eso fácilmente y lo entendéis”, ha asegurado en una entrevista concedida a RTVE.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOREEN (@loreenofficial)

Los padres de Loreen se separaron cuando ella tan solo tenía 6 años. Su madre, Choumicha, ha sido un apoyo vital en su carrera artística. “Sin ella no existiría. Es la mujer que me enseñó a mantener los dos pies en el suelo. Es buena desdramatizando y eso te mantiene centrada. La quiero, es mi mejor amiga”, ha destacado.

En una entrevista con la presentadora Renée Nyberg confesó su bisexualidad. “Mucha gente se centra demasiado en el sexo, en la sexualidad. El amor es mucho más que eso. Yo suelo decir que el amor está donde lo encuentras”. La presentadora insistió para saber si lo que estaba diciendo es que era bisexual y la cantante reconoció abiertamente que sí lo era.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOREEN (@loreenofficial)

Actualmente Loreen mantiene una relación con un chico con el que vive en la isla de Gotland. Según el medio local Expressen, el adinerado padre del novio ha regalado a Loreen la mitad de una propiedad situada en el norte de la isla de Gotland, valorada en unos 350.000 euros. La artista, de 39 años, no tiene hijos ni parece que los vaya a tener. “Se dice que la vida se vuelve completa cuando se tienen hijos. ¿Por qué? Para algunos, la vida puede estar completa entonces, pero para otros no lo estará. Convertirse en padre o madre no es algo natural”, ha expresado.