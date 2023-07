Lucía Rivera y Kika Cerqueira, algo más que dos “hermanas”

Lucía Rivera y Kika Cerqueira han sido las protagonistas de la presentación de las colecciones de gafas de sol para la temporada de verano de la marca Sunglass Hut. En el evento publicitario las jóvenes modelos han posado juntas, evidenciando que entre ambas existe una magnífica sintonía desde que sus padres, Cayetano Rivera y María Cerqueira, decidieran iniciar una relación sentimental.

Lucía se ha deshecho en elogios hacia su nueva hermana en los micrófonos de Europa Press. “Todo genial, me hace mucha ilusión, es una mujer muy trabajadora y muy educada. Teníamos contacto por redes porque además las dos trabajamos en lo mismo, ella leyó mi libro y me apoyó mucho con eso”, ha comenzado diciendo.

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera se ha mostrado encantada de la vida con Kika, con la que comparte gustos, profesión y confidencias. “Una hermana me hacía falta, yo feliz de poder tener una hermana a quien contarle mis cosas”, ha confesado.

La influencer también ha hablado con total naturalidad sobre María Cerqueira, la periodista lusa con la que se padre ha rehecho su vida sentimental y que ha caído de pie en el seno familiar. “Es una mujer increíble, no tengo una mala palabra que decir de ella, desde que la vi dije ‘guau’. Al final da miedo cuando una persona nueva entra en tu vida, fue conocerla y decir ‘guau’, que tranquilidad”, ha manifestado.

Lucía ha contado cómo es su relación actual con su padre, que ha sufrido altibajos en los últimos años. “Está feliz, está contento, está guapo, siempre fue una persona alegre, muy introvertida. Mi relación con él es especial y con mi madre también, yo me crié con mis abuelos, en cuento me hice amiga de él nunca ha habido un distanciamiento”. Su padre la apoyó cuando la joven contó sus memorias en el libro autobiográfico Nada es lo que parece. “Está muy orgulloso de mí y me apoyó hasta el final”, ha asegurado.

La modelo ha repasado el estado de su corazón, que se encuentra perfectamente pese a no tener pareja. “Siempre estuve abierta al amor, pero estoy muy bien sola y cuando estás bien sola y creas una relación buena contigo, sabes lo que quieres. Si te tratas mal, es muy fácil que te traten mal porque tú misma lo haces”, ha explicado.

Tras el acto publicitario, Lucía y Kika han paseado juntas por las calles de la capital de España. Las hermanas han compartido confidencias, fotografías y hasta un helado para combatir las altas temperaturas. Durante su paseo turístico por Madrid han demostrado la buena sintonía existente entre ambas, que se complementa con la relación de sus padres, la cual marcha viento en popa a toda vela.