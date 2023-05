Lucía Rivera pega la espantada: no quiere saber nada de Eva González

Las memorias de Lucía Rivera, Nada es lo que parece, ha aireado públicamente la mala relación de la influencer con Eva González, la que fuera mujer de su padre hasta el pasado mes de octubre. La modelo ha contado con todo tipo de detalles los desaires que tuvo la modelo sevillana con ella en una etapa en la que también se enfrió la relación con su padre, Cayetano Rivera.

“Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí”, escribió en su libro sobre la mala relación que mantuvo con Eva González.

#VÍDEO Lucía Rivera no oculta su disgusto y corta de manera radical al escuchar el nombre de Eva González https://t.co/oCNSNO3sPW — Lecturas (@Lecturas) May 9, 2023

Con esos antecedentes no extraña que Lucía Rivera no quiera saber nada de la presentadora de La Voz. La influencer lo ha demostrado en su última aparición pública. La joven estaba atendiendo a los medios amablemente hasta que salió a la palestra una pregunta sobre Eva González. Su reacción fue una espantada nada más escuchar el nombre de la exmujer de su padre. Antes había hablado sobre la salud sexual y mental, pero la influencer cortó de manera abrupta la entrevista cuando le preguntaron cómo estaba viviendo Eva González la nueva relación sentimental de Cayetano Rivera y Maria Cerqueira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia (@luciariveraromero)

Lucía Rivera ha dejado claro que no se entromete en la vida personal de su padre, algo que no es nuevo, y que prefiere tener a Eva González lo más lejos posible. La joven ya manifestó en Nada es lo que parece su deseo de olvidar el pasado para iniciar una nueva etapa en su vida. “He crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido”.