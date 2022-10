Así es Lucía Rivera, el hombro derecho de Cayetano en estos duros momentos

Cayetano Rivera tiene un pilar fundamental en estos momentos de crisis matrimonial con Eva González. Su hija, Lucía Rivera, es uno de los mayores apoyos de su padre. Aunque Cayetano es el padre biológico de la joven, la relación entre ambos siempre ha sido buena. En su día Cayetano le dio sus apellidos y la ha tratado como si fuera su hija biológica, pese a llevar años separada de la actriz Blanca Romero, la madre de Lucía. El 26 de octubre de 2001 se casaron en Gijón Cayetano Rivera y Blanca Rodríguez. Por aquel entonces, Lucía que había nacido en diciembre de 1998 tenía 3 años. Desde el primer momento, entre ambos se fraguó una relación padre-hija que se mantiene hasta el día de hoy, con sus altibajos.

La separación de Cayetano y Blanca hizo que perdieran algo el contacto. Una situación que contó el diestro en la revista Diez Minutos. “La he querido y la quiero, pero hace un par de años que no hablo con ella”, afirmó. Ya desde bien pequeña, Lucía tuvo que sobreponerse al bullying, ya que en el colegio se rumoreaba con insistencia que la joven era la hija adoptada de un famoso. Un episodio que estuvo ligado a una depresión. “Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre, porque este hecho fue motivo por el que me hicieron bullying durante muchos años”, relató Lucía en un encuentro virtual. Su padre biológico se llama Warren y es un modelo británico.

Lucía prácticamente fue cuidada en su infancia por sus abuelos maternos, debido a los compromisos profesionales de sus padres. Su madre ha tenido que desempeñar varios trabajos en el extranjero, por lo que la joven solo la veía cuando podía viajar. Mientras tanto, sus abuelos se hacían cargo de ella. “Para mí mis padres son mis amigos y mis abuelos son mis padres”, destacaba en la revista Semana. Con el paso del tiempo, padre e hija han limado las asperezas existentes y su relación es muy cordial. Ese acercamiento se hizo visible a partir de 2019 en las redes sociales de padre e hija. “Yo apoyaré a mi padre siempre porque es mi padre, haga lo que haga lo voy a apoyar”, manifestó en una entrevista. Precisamente ese apoyo es uno de los principales sustentos del torero, que no atraviesa uno de sus mejores momentos.

Lucía Rivera, que actualmente sale con un futbolista del Sporting de Gijón, Ignacio Méndez-Navia Fernández, ha mantenido con anterioridad una relación de un año y medio con el piloto Marc Márquez, de la que no salió bien parada. A Lucía parece que le gustan los deportistas, porque en su día también la relacionaron con el jugador español de la NBA, Willy Hernangómez, a raíz de una cariñosa fotografía que publicó en su red social.

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera tiene muy definido su futuro profesional. La joven de 23 años es modelo e influencer. La joven mantiene un perfil muy activo en las redes sociales, donde cuenta con 168.000 seguidores y realiza numerosas colaboraciones con firmas de moda y productos de belleza. Hace poco se ha estrenado como columnista para La Vanguardia. Lucía, pese a su edad, es una mujer muy madura y ha afrontado con naturalidad todos los problemas que ha tenido a lo largo de su vida.