Malú y Albert Rivera, planes separados y más rumores de crisis

Malú ha disfrutado del Carnaval de Cádiz con su gente y una ausencia destacada que ha encendido todas las alarmas: Albert Rivera. El expolítico no ha acompañado a la cantante en su escapada gaditana, optando por otros planes bien diferentes. Mientras que Malú se ha desplazado a Cádiz para vivir el Carnaval con su familia, Albert ha acudido en Madrid al concierto del artista mexicano Carlos Torres, según ha apuntado el programa Socialité de Telecinco.

La cantante de 40 años ha compartido una fotografía con sus familiares en el centro de la Tacita de Plata. “Tiene Andalucía una cosa señores”, junto con los hashtags Cádiz y familia. La artista también ha visitado la playa de El Rinconcillo, en Algeciras, uno de sus lugares preferidos. Estos planes separados, una en Cádiz y el otro en Madrid, han coincidido con los rumores de crisis en la pareja. Desde Socialité apuntan que el semblante del abogado no era el de una persona que disfrutaba de su ocio y tiempo libre. Según la información del programa asistió con rostro serio y cabizbajo, quizás preocupado por el devenir de su relación sentimental.

Hace unos meses Malú hacía balance del año 2022 en sus redes sociales sin mencionar a Albert Rivera. “Tengo una hija sana y feliz, la oportunidad de expresarme con mi música para todo el mundo que me quiera escuchar, amigos que me quieren y a los que quiero y una familia increíble a la que resumo mejor llamando tribu”, posteó en Instagram como balance del pasado año. Llama la atención que no realizara ningún guiño a Rivera, por lo que los altibajos de la pareja podrían venir desde antes de finalizar el 2022.

El exdirigente de Ciudadanos que sí ha estado presente en el concierto de Carlos Rivera no acudió al concierto de Malú el pasado 21 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Una cita importante para la artista, ya que suponía el regreso a los escenarios tras superar sus problemas de disfonía en la voz. No obstante, hace unas semanas encontramos el único indicio positivo de los últimos tiempos. Rivera en un pódcast hablaba de Malú como su actual pareja. “Desde hace cuatro años, salgo con Malú, mi actual pareja. Tuvimos una niña que nació en junio del 2020 en plena pandemia. Íbamos al hospital a hacer las últimas pruebas con mucho miedo. No sabíamos qué estaba pasando. Aún no había ni vacunas. Mi hija será una de esas que ha nacido en la pandemia”, dijo el catalán sobre Malú y la familia que han formado juntos.