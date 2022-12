Marc Clotet y su deseo más sincero a Ana de Armas: “Ojalá lo gane”

Marc Clotet ha sido uno de los rostros más elegantes de la alfombra roja de los 28 Premios Forqué. Y cuando decimos lo de elegante nos referimos a su estilo, simpatía y a las bonitas palabras que le dedicó a su ex, la actriz Ana de Armas. El actor atraviesa un excelente momento profesional y personal. “He estado rodando la última película en Perú, La niña del azúcar, un thriller de terror y he empezado la parte de productor montando una productora con mi hermana y dos socios más, que se llama Fonicular Films y ya estamos ahora preproduciendo una serie que empezamos a grabar el próximo 6 de febrero que es una coproducción con Televisión Española y TV3. Estoy muy feliz de poderme dedicar a lo que me gusta que es esta industria maravillosa del cine”, ha resaltado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Clotet (@marc_clotet)

El actor también se enorgullece de los éxitos de su pareja, la actriz Natalia Sánchez. “Ha estado currando en Albania en una producción americana y en Nueva York enseñando teatro y con los dos pequeños sin parar”. Marc ha querido ser elegante con su exmujer, Ana de Armas, que está nominada a los Globos de Oro. “Ha hecho un grandísimo trabajo y feliz de que esté yéndole tan bien y ojalá lo gane”.

Ana de Armas se encuentra entre las cinco nominadas en la categoría de mejor actriz dramática de la 80 edición de los Globos de Oro. Una gala que tendrá lugar el próximo 10 de enero en el Hilton de Beverly Hills. La actriz hispano-cubana ha destacado en el papel protagonista de Blonde, metiéndose en la piel de Marilyn Monroe y obteniendo el reconocimiento del público y la crítica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)

La actriz y Marc Clotet se conocieron en 2010. La pareja se dio el sí quiero un año después durante unas vacaciones de verano en la Costa Brava. No obstante, su matrimonio tuvo poco recorrido y en el año 2013 consumaron el divorcio. Ya en su día el actor afirmó que pese a que la relación no había funcionado, ellos continuarían siendo amigos. Y del dicho al hecho. Las bonitas palabras que ha dedicado el actor a su exmujer cobran ahora sentido. Ambos han tomado caminos diferentes en la vida, pero sin tirarse los trastos encima como sucede con otros matrimonios que se divorcian. Ana de Armas se marchó a Estados Unidos. Mantuvo una larga relación con Alejandro Pineiro, se enamoró de Ben Affleck en el rodaje de Deep Water y recuperó la ilusión en el amor con Paul Boukadakis, su actual pareja. Por su parte, Marc Clotet sale desde 2014 con Natalia Sánchez, la madre de sus dos hijos. Ambos forman una pareja consolidada y feliz.