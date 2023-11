María Castro aumenta la familia: embarazo sorpresa a los 41 años

María Castro ha elegido una fecha muy señalada para comunicar a sus seguidores una magnífica noticia. La actriz de La Promesa ha anunciado su tercer embarazo el día de Tosantos con un mensaje en el que también se ha acordado de sus seres queridos que están en el cielo. “Hoy es el día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando… Pero hace tiempo ‘entendí’ que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestros corazones), para que otros entren en ellos…”, ha comenzado diciendo en su cuenta de Instagram.

La intérprete gallega ya se prepara para la llegada de su tercer hijo. “Pues parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que solo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera”, ha expresado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Castro (@maria_castro_jato)

La actriz volverá a vivir en sus propias carnes el milagro de la vida. “Gracias vida, por no dejar que nos olvidemos de los que no están. Y nuevamente gracias por permitirnos una vez más experimentar el milagro de la vida”, ha escrito en una publicación en la que ha mencionado a su marido, José Manuel Villalba.

El anuncio de su tercer embarazo coincide con otra efeméride importante para la familia Villalba-Castro. Y es que este año están de enhorabuena porque conmemoran su décimo aniversario como pareja. Si nos ceñimos a sus años como matrimonio serían cinco. Como fruto de su amor han nacidos sus dos hijas: Maia vino al mundo en 2016, mientras que Olivia, la pequeña, en 2020.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Castro (@maria_castro_jato)

Aunque el embarazo de la actriz de 41 años ha pillado a todos por sorpresa, María ya dejó caer que la llegada de Olivia no cerraba las puertas a otro nacimiento en la familia. “Aquí, esperando para entrar en el ginecólogo y que me digan que el cuerpo de la mujer es tan mágico que después del esfuerzo que hemos hecho este año está en perfecto estado. ¿Quizá para otro?”, dijo en aquel momento.