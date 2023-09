María Jiménez en diez frases: "La vida son tres días y dos está nublado, así que hay que aprovechar el que hace bueno"

La cantante sevillana, María Jiménez, murió el jueves 7 de septiembre en su casa en Triana, el barrio de su vida. Como legado esta artista rompedora no solo deja sus canciones y su impronta en la memoria de muchos españoles, sino también frases que demuestran su carácter y los motivos por los que se ha convertido en icono.

10 frases inolvidables de María Jiménez

María Jiménez nació en Triana en el año 1950 y en algunas ocasiones en las que habló de su infancia, reveló el hambre que había pasado de niña. En una entrevista en 'El Hormiguero', Pablo Motos le preguntó a la cantante si había llegado a pasar hambre, a lo que ella respondió "Más hambre que un caracol en la vela de un barco. Pasar hambre... Tú no sabes lo que es eso".

La vida de María Jiménez estuvo en parte marcada por sus problemas de salud. La cantante llegó a pasar por un cáncer de mama y otro de garganta, pero también llegó a estar un par de meses en coma e ingresada en la UCI. Y al despertar, su frase a uno de sus médicos se convirtió en una anécdota que compartió en programas como 'El Hormiguero' o 'Lazos de Sangre': "Me tiré 3 meses en coma y, cuando el médico me despertó, le dije: 'Ya verás pa coger el sueño esta noche'".

"Se acabó" es un lema que estos últimos días se ha convertido de nuevo en un estandarte contra las violencias machistas y que coincide también con el título de una de las canciones más conocidas de María Jiménez. La cantante también sufrió violencia de género y denunció públicamente que el que fuera su marido, Pepe Sancho, la sometió a malos tratos físicos y psicológicos durante su relación. Esto llevó a que la cantante creara su fundación, la Fundación María Jiménez de Sevilla, que busca dar ayuda a mujeres maltratadas y al colectivo LGTB. De su relación con Pepe Sancho dijo en 'Lazos de Sangre' lo siguiente: "Si llega a ser hoy, lo meto en la cárcel 20 años, y encantada", porque "hay hombres malos y peores", como ella misma dijo en otra ocasión.

Su coño ha sido otro de los grandes protagonistas de sus frases más míticas. Por ejemplo, en su visita al programa de Pablo Motos en el año 2020 presentó su disco 'La vida… a mi manera', un disco que según la cantante salió "de las entrañas y del alma, no del coño". También contó, esta vez en el programa 'Mi casa es la tuya', que en otra ocasión don Juan de Borbón (padre del rey emérito Juan Carlos I), le pidió que cantara para él, a lo que la sevillana respondió que "yo solo canto cuando me da la gana... y mi coño no canta aquí".

Su paso por los platós televisivos no dejó indiferente a nadie, enfrentándose a pesos pesados como Ana Rosa Quintana cuando esta presentaba 'Sabor a ti' en Antena 3. En una llamada telefónica, la cantante no estaba nada conforme con la forma en la que el programa trataba su figura y así se lo hizo llegar a la presentadora, con la siguiente frase que bien demuestra el carácter que tenía María Jiménez: "Estáis pagando a todos estos personajes hablando mal de mí. Estoy hasta el mismísimo coño. ¿Te digo a quién se la chupaste tú para llegar dónde estás?".

También es recordada aquella vez que llamó "putañero" a Bigote Arrocet cuando la relación del cómico con María Teresa Campos llegó a su fin: "Es un putañero porque siempre tiene un montón de mujeres a su alrededor", aseguraba en 'Sábado Deluxe'.

En el programa de 'Lazos de Sangre' dedicado a su figura, María Jiménez repasó su vida, además de tener una petición: "Me gustaría que me recordaran como buena persona. Que me ponen como buena artista. Pero prefiero que digan de mí que fui una buena persona". En el programa también dio una lección de optimismo ya que "La vida son tres días y dos está nublado, así que hay que aprovechar el que hace bueno".