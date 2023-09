María del Monte piropea a su esposa tras la terrible experiencia de este verano

La pareja de María del Monte e Inmaculada Casal se recupera de la traumática experiencia de haber sido rehenes de unos asaltantes a su domicilio en Gines el pasado mes de agosto, quienes se llevaron numerosos efectos personales, algunos de gran valor y otros con más valor sentimental que económica. Son de esos sucesos que son difíciles de remontar de buenas a primeras. Han sido semanas de angustia tras el agobiante momento, en un asalto que se hizo interminable. "Se lo han llevado todo", confesó Del Monte.

María ha intervenido este sábado en una actuación cercana a su casa, en Castilleja de la Cuesta, y se ha dejado llevar por la emoción y cariño a su esposa, con la que se casó el pasado año tras más de 25 años de relación. A la periodista de Canal Sur quiso demostrar todo su amor y devoción: "yo les puedo garantizar que tengo el amor de mi vida. Y si no lo fuera, es porque me he equivocado de vida", subrayó María del Monte.

La pareja ha tenido a lo largo de estos años una relación feliz y aunque ambas son figuras en los medios de comunicación siempre estuvieron al margen de comentarios sobre ellas. El discurso de María del Monte en el Orgullo de Sevilla de 2022 fue fundamental para que presentara a su pareja y con la que se casó semanas después, en una ceremonia íntima, el pasado verano, celebrándolo con una fiesta meses después.

"Hay veces que la gente juzga demasiado y nadie, ninguno, somos quién para juzgar a los demás", proclamó ene estas palabras del sábado en Castilleja de la Cuesta.

Esta espontáneo intervención dirigida a Inmaculada Casal es una muestra de afecto por lo vivido especialmente en los últimos días tras el robo. La pareja se repone de la experiencia y cada una encauza los proyectos de esta temporada. Casal será el rostro de las tardes de los fines de semana en Canal Sur.