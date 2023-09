El día que María Teresa Campos se inspiró en su nieta Alejandra

El fallecimiento de María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre ha sacado a la luz el debate de la herencia de la comunicadora. De todos es sabido que la presentadora no dejó testamento hecho y que sus herederas legítimas son sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Aunque se llegó a especular con que María Teresa podría haber incluido en el reparto a su chófer y persona de confianza, Gustavo. Nada más lejos de la realidad, el concursante de GH VIP 8 se ha quedado en el paro.

La nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, colabora con varios espacios de Mediaset. Incluso llegó a ser criticada por las redes sociales por volver al magacín Así es la vida dos días después del fallecimiento de su abuela. La joven ha querido pasar de puntillas por el tema de la herencia, aunque ha desvelado su preferencia y algunos enseres que ha recibido con su abuela en vida. Se trata de un bolso y varios zapatos que la joven guarda como oro en paño.

Sin embargo, la hija de Terelu Campos, que mantenía una relación especial con María Teresa, ha dado a conocer la única petición que ha realizado sobre el reparto de la herencia. “Lo único que quiero es un traje que ella se puso para venir aquí. Era amarillo de cuadros. Ese traje no tiene valor económico, pero sí tiene valor sentimental. Es un look muy especial porque se inspiró en mí”, ha contado la joven.

El traje, de la firma George Rech, tiene un estampado en color negro y amarillo. El atuendo posee un valor en el mercado de 480 euros y es el que lució en una de sus últimas visitas al programa Viva la vida. En la emotiva carta que le dedicó a su abuela, Alejandra ya desveló que ambas compartían la pasión por la moda y se aconsejaban mutuamente.

La colaboradora ha aclarado que su abuela quería que Gustavo Guillermo firmara un contrato de confidencialidad. El actual concursante de GH VIP 8, que durante décadas fue su chófer, esquivó varias veces la firma de dicho contrato. “Él se negó. Mi abuela se lo pidió varias veces. Gustavo no se lo tomó bien porque pensó que desconfiábamos de él. Yo puedo entender que piense por qué ahora y no antes, pero si no tiene nada que ocultar”, ha asegurado.