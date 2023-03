Mario Picazo, de ser el hombre del tiempo a trabajar para la Universidad de UCLA

Mario Picazo ha sido uno de los meteorólogos más populares del panorama televisivo. Fue durante más de 30 años uno de los rostros más conocidos de El tiempo de Telecinco, donde salió de manera abrupta en 2014 tras más de 19 años de trayectoria profesional en Mediaset. Durante ese bagaje en el grupo audiovisual, siempre estuvo delante de la pantalla para trasladar las previsiones meteorológicas con una gran capacidad de comunicación. En 1994 irrumpía en los salones españoles para presentar El tiempo en Telecinco. Desde aquel momento fue ganándose la confianza de los hogares españoles, cautivados por sus profundos ojos azules y su buena presencia ante las cámaras.

Su salida de Mediaset seguramente no fue la esperada por un profesional de su trayectoria. Picazo criticó abiertamente el programa de Cuatro ¿Qué hago yo aquí?, al que acusó de plagio a través de sus redes sociales. Ese sería el principio del final. La crítica no sentó nada bien a Paolo Vasile y ambos pactaron una salida amistosa a principios del año 2014. En ese momento, un nuevo equipo se ponía al frente de la meteorología en la cadena con la sensible ausencia de Mario Picazo. Antes de su salida, había formado parte de otros formatos de la cadena como Supervivientes, Clever o El programa de Ana Rosa.

Cuando su relación contractual con Telecinco atravesaba un momento dulce, Mario Picazo rechazó una oferta de RTVE para convertirse en el máximo responsable de los servicios meteorológicos, sustituyendo al mítico José Antonio Maldonado. Finalmente el puesto fue para Mónica López, que llegaba procedente de TV3.

Después de su exitosa etapa televisiva, Picazo optó por volver a sus orígenes. Fijó su residencia en Los Ángeles, la ciudad en la que nació cuando su familia vivía allí para especializarse en Medicina. En Estados Unidos trabaja como profesor de cambio climático para la Universidad de UCLA. Su labor docente la compagina con trabajos de investigación y presentando el parte meteorológico en The Weather Channel.

Por ello, actualmente es una de las voces autorizadas para hablar del cambio climático y sus devastadoras consecuencias. “El cambio climático existe, siempre ha existido, y en estos últimos 20 o 30 años se ha amplificado de una forma tremenda”, ha explicado en una de sus charlas. Según el meteorólogo, las consecuencias del cambio climático son cada vez más acusadas a pequeña y gran escala. En los próximos años la situación no tiene visos de mejora y la preocupación crece por momentos.

En el plano personal, Mario Picazo comparte su vida con Laura, la madre de sus dos hijos, Miguel y Bruno, periodista de profesión. Cuando vivía en Madrid desarrollaron su proyecto de familia, en el que continúan juntos 20 años después. El meteorólogo ha indicado en varias entrevistas que no le importaría que sus hijos trabajen en la televisión, si es lo que a ellos realmente les gusta. No descarta volver a España, aunque de momento se encuentra muy bien en Los Ángeles.

Mario Picazo suele realizar diferentes actividades deportivas en su tiempo libre. Correr, pasear, montar en bici o coger el kayak son algunas de las que practica con asiduidad. Su perfil de Instagram, enfocado principalmente a su trabajo de meteorólogo, da buena cuenta de su popularidad, contando con 23 millones de seguidores.