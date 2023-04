Así es Marlises Gabriela Guillem, la novia de Bertín Osborne

Bertín Osborne ha vuelto a encontrar el amor. El presentador de televisión se separó en enero de 2021 de Fabiola Martínez, su mujer durante 20 años y con la que ha tenido dos hijos en común. Pasado un tiempo el corazón del cantante vuelve a latir con fuerza. La razón sería Marlises Gabriela Guillem, un rostro nuevo para la prensa rosa que ha conquistado el corazón de Bertín Osborne según la información desvelada por la revista ¡Hola! en una exclusiva.

La nueva relación sentimental de Bertín Osborne se ha cocinado a fuego lento. Ambos se conocieron en una sesión de fotos para la marca El Capote. Un posado conjunto en el que prendió la chispa del amor. La sesión de fotografías para la mencionada firma se produjo en abril de 2022, cuando ya Bertín llevaba más de un año separado de Fabiola.

¿Quién es Marlises Gabriela Guillem? La mujer que ocupa un lugar privilegiado en el corazón de Bertín es una modelo que dirige una clínica de estética en Madrid. Está especializada en prótesis dentales, tal y como detalla en su currículum vitae. Su perfil se corresponde con el de una mujer discreta y con escasa presencia en las redes sociales pese a hacer sus pinitos como modelo. Ella misma se define en su perfil de Instagram como una “emprendedora de la vida”.

Marlises es la directora de la clínica de estética MGG Beauty. En el perfil de Instagram del centro de belleza hay varias publicaciones en la que aparece Gaby, que es como se le conoce. “Hola familia. Encantada de pasarme por aquí, muchos de vosotros ya me conocéis mi nombre es Gaby y soy la directora del centro de belleza @mggbeauty.19. Quienes ya conocen el centro, saben que lo más importante para nosotros es poder ofrecer el mejor servicio y para ello la formación es clave. Aquí os dejo una de las especialidades del centro: nuestros tratamientos de microblanding que como veis es uno de los servicios más reclamados, si quieres conocer nuestra técnica desliza la imagen”, rezaba en una de las publicación del centro que data de marzo de 2022.

El amor ha vuelto a cruzarse en el camino de Bertín. En una entrevista reciente ya aseguró que enamorarse no entraba en sus planes más inmediatos. “Ni me lo planteo siquiera. Ahora mismo no tengo ni necesidad ni ningún interés”, dijo. Finalmente no ha sido así. Y es que la vida da muchas vueltas. Una de ellas es la relación incipiente que mantiene con Marlises, con la que habría protagonizado alguna que otra escapada secreta a la finca sevillana del cantante.