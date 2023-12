Marta Díaz llora desconsoladamente por una dolorosa lesión

Marta Díaz y sus amigos lo tenían todo preparado para pasar unos días inolvidables en Los Alpes. Finalmente no ha sido así. La creadora de contenido ha sufrido un accidente cuando esquiaba en la nieve que se ha saldado con una rotura del ligamento cruzado, una lesión complicada y muy dolorosa. A falta de un diagnóstico más concreto, la influencer tendría que pasar por el quirófano para comenzar su proceso de recuperación.

La propia Marta Díaz ha compartido varias fotografías posteriores al accidente sufrido en Los Alpes. En ellas se le ve mientras es evacuada en camilla y llorando de manera desconsolada.

Así lo ha relatado en su perfil de Instagram donde habla de una aparatosa caída. “Lo que iba a ser un viaje increíble, se ha convertido en una pesadilla, he tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación, no sabéis la impotencia y la tristeza que tengo ahora mismo. No lo puedo explicar con palabras”, ha posteado en las redes sociales.

Otra desgracia más que se suma a la ruptura con Sergio Reguilón, con el que formaba una pareja de ensueño. La popular influencer define 2023 como un año horrible. “Estoy realmente mal, mi año ha sido horrible, y psicológicamente muy doloroso, esto ya ha sido la gota que colma el vaso. Ya sabéis la ilusión y las ganas que tenía de este viaje, de distraerme, de no pensar, de pasármelo bien, pero ha sido todo lo contrario, me voy de urgencia a España, con mucho dolor y angustia, os iré informando, pero creo que ahora mismo necesito un poco de descanso de redes, os quiero mucho. Volveré prontito, lo antes que pueda”, ha zanjado sobre al asunto.