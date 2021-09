Matías Urrea critica duramente a su ex, Ainhoa Arteta

El hasta ahora marido de Ainhoa Arteta, el marino Matías Urrea, interviene este sábado en Telecinco y en una conversación previa ya se revelaba que sale al paso de los comentarios en su contra procedentes del entorno de la soprano.

La pareja no habría rubricado su matrimonio que ha durado dos años por una pelea previa. Urrea subraya la fidelidad y lealtad que ha tenido hacia su pareja durante todo este tiempo cuando se convirtió también en su representante.

Arteta rompió con Urrea tras sobreponerse a la infección de un cólico nefrítico y se recupera en la casa paterna en Bilbao. Su ex le critica su actitud de diva y su fuerte temperamento con un comportamiento caprichoso y de imposiciones. Sobre las cuentas, Urrea le acusa de ser una despilfarradora, con gastos e invitaciones por encima de sus posibilidades. “Si los extractos bancarios y las hojas de Excel fueran pentagramas, Ainhoa sería millonaria”, le reprocha.“Yo me he volcado en lo personal, en lo profesional, atendiéndote”, asegura.

A su vez, en lo que es el testimonio de quien dice ser un amigo de Matías Urrea, se critica que el marino no es buena persona y que durante la delicada enfermedad de su mujer no estuvo tan cerca como después se ha jactado