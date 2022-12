El Messi más familiar: 15 años junto a Antonella y padre de tres hijos

La actualidad deportiva cuenta estos días con un protagonista de excepción: Lionel Messi. El jugador del PSG ha saldado cuentas con el mundo del fútbol conquistando el título que le faltaba con su país, Argentina. Tras proclamarse campeón del mundo en Catar, el planeta fútbol se ha rendido a los pies del astro argentino. No ha sido fácil, pero Leo Messi ha conseguido tocar el cielo. Para llegar a lo más alto, siempre ha contado con el apoyo de su familia, su principal sostén en los momentos buenos y en los malos, ya que en esto del deporte se pasa de héroe a villano en cuestión de segundos.

Leo Messi se casó en 2017 con Antonella Rocuzzo, su novia de toda la vida con la que lleva 15 años de relación. La influencer es un pilar fundamental para el futbolista y una de las principales razones del éxito deportivo de su marido. Han formado una bonita familia con sus tres hijos: Thiago de 10 años, Mateo de 7 años y Ciro de 4 años. El futbolista siempre tiene en mente a su familia. “Tanto en los buenos como en los malos momentos, la familia es la que acompaña, la que disfruta y la que sufre igual que yo o más. Todo lo lindo y lo bueno lo comparto con ellos”, ha asegurado.

El delantero del PSG no tuvo una infancia fácil. Recuerda que su padre tenía que trabajar mucho para sacar adelante a su familia. Además, tuvieron que cruzar el charco a finales del año 2000 para acompañar a su hijo en Barcelona. Al llegar a la Ciudad Condal se sometió a un tratamiento de hormonas de crecimiento para llegar a ser lo que es hoy en día. El FC Barcelona encontró un trabajo para Jorge Messi, pero su madre, Celia Cuccitini, regresó a Argentina con su hija María Sol, que no se adaptó a la vida española. Por ello, Messi ocupa su tiempo libre en sus hijos y su familia. “Tengo la suerte de poder compartir. Porque hay muchos padres que tienen que salir a trabajar y no llegan hasta la noche, como le pasaba al mío, yo lo veía llegar a las nueve de la noche, muerto. Lo veía poco. Yo tengo la suerte de estar prácticamente todo el día con ellos, poder llevarlos al colegio, ir a buscarlos, llevarlos a fútbol, a otras actividades y me encanta”, ha explicado.

La esposa del siete veces Balón de Oro ha demostrado en este Mundial que es una fan incondicional de su marido. Antonella Rocuzzo ha disfrutado desde las gradas de las victorias de Argentina. Antonella siempre ha llevado la discreción por bandera, manteniéndose en un segundo plano durante los éxitos deportivos de su marido. En Catar ha resultado habitual verla con la camiseta de Argentina, vaqueros y zapatillas, un look casual y bastante lejos del utilizado por otras celebrities.

Además, esta ha sido la primera cita mundialista en la que el astro argentino ha estado arropado por toda su familia. “Mis hijos ahora están más grandes y poder ver cómo entienden todo, cómo disfrutan y también sufren, es especial. El resto de mi familia ya estuvo en Mundiales, en Copas América, pero ellos no”, ha señalado el mejor jugador del Mundial. Cabe recordar que en 2018 Antonella no pudo viajar a Rusia porque su hijo pequeño apenas tenía tres meses. Sí había estado en Brasil con su hijo Thiago, que por aquel entonces tenía dos años. De este modo, Catar ha sido el primer Mundial que Messi ha compartido con toda su familia. Y el resultado ya lo sabemos.