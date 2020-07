Diez Minutos desvela las vacaciones de Enrique Ponce y Ana Soria

Enrique Ponce es muy feliz al lado de Ana Soria y de las palabras e imágenes esquivas han pasado a los posados y confirmaciones. La foto en instagram de ambos divertidos ha dado paso a las fotos de las vacaciones estivales que publica este miércoles la revista Diez Minutos.

“Ana y yo estamos enamorados. Y hasta ahora hemos sido muy discretos por respeto a Paloma (Cuevas)”, pronuncia el torero sobre su ex y madre de sus dos hijas. Los enamorados no se pueden esconder y no van a hacerlo. Ya no hay vuelta atrás a estas alturas, como revelan las imágenes de Enrique Ponce y Ana en las inmediaciones de Mojácar, localidad almeriense donde la familia de ella suele descansar.

El diestro se siente rejuvenecer al lado de su actual pareja. Ana Soria es una estudiante de Derecho de 22 años, almeriense, a la que conoció meses atrás y que parece haber insuflado ilusión al valenciano, que a sus 48 años da por término su matrimonio con Paloma Cuevas, con la que se casó en 1994 y en los últimos años la relación se había enfriado.

Después de destaparse el nuevo romance en Semana Ponce entraba por sorpresa hace dos lunes en el programa Sálvame, casi al mismo tiempo que llegaba a los medios un comunicado conjunto del matrimonio en el que confirmaban su separación y pedían respeto.

El torero aseguraba en Telecinco vía telefónica que estaba ilusionado con su nueva relación y que se habían dicho muchas mentiras de su nueva pareja. "Dejadnos vivir", imploraba. En ese mismo programa fue donde se pudo ver la primera foto del torero y Ana Soria juntos, a lo que se agregan estas imágenes estivales.