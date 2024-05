Mónica Cruz desmiente su relación con Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Mónica Cruz se convertían en la última pareja sorpresa de 2023. La revista ¡Hola! revelaba tras la celebración del cumpleaños del cantante el pasado 19 de diciembre, que se habrían estado viendo con frecuencia en los últimos meses. Y era innegable, su especial amistad se afianzaba a pasos agigantados después de sus citas en Cantabria el pasado agosto, en algunos conciertos del cantante, en la gala de los Latin Grammy celebrada en noviembre en Sevilla o en la fiesta del ex de Rachel Valdés, donde incluso compartieron su primera imagen juntos en redes sociales.

Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que la hermana de Penélope Cruz ha guardado silencio cuando se le ha preguntado por su historia de amor con Alejandro Sanz.

Pero parece que no es así, ya que en su reaparición como embajadora de la marca Clarel, Mónica Cruz ha decidido acabar de raíz con las especulaciones y no ha dudado en desmentir su relación con el artista: "Yo no tengo ninguna relación".