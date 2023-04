Nacho Taboada habla por primera vez de Sara Carbonero

La relación sentimental entre Nacho Taboada y Sara Carbonero se afianza. Ambos llevan más un año saliendo juntos, con la discreción como premisa principal de su noviazgo. Sus apariciones en público se reducen a cuentagotas, dejando claro que prefieren preservar su intimidad y que todo vaya fluyendo poco a poco. Y así ha sido desde que empezaron con su historia de amor.

Nacho Taboada, que siempre ha mantenido una actitud esquiva con los medios de comunicación, ha ofrecido unas declaraciones para El Heraldo de Aragón en las que habla por primera vez de su relación sentimental con Sara Carbonero. “He conocido a una persona muy especial y desde el primer momento sabía que esto iba a pasar”, ha confesado.

El cantante no está acostumbrado a la exposición mediática ni a que la prensa le persiga constantemente. Es un mundo nuevo del que no quiere formar parte. Taboada prefiere mantenerse alejado de los focos. “Lo llevo con discreción, con mi forma de ser, siempre ajena a ese mundo. Intento no leer mucho, pasar desapercibido. Ambos tratamos de vivir con la mayor naturalidad que podemos”, ha declarado.

Taboada sabe de dónde viene y qué es lo que le hace feliz. La música es su vida y a lo que lleva dedicándose de manera profesional desde hace más de diez años. “El trabajo diario y el esfuerzo, que nadie me va a regalar nada. Me siento afortunado por dedicarme a la música y por conocer a personas tan especiales en mi esfera privada. Me quedo con eso”, ha resaltado.