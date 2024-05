Nagore Robles y Carla Flila por fin salen del armario

Nagore Robles, tras superar unos problemas de salud que le obligaron a pasar por el quirófano, vive uno de sus mejores momentos. La exconcursante de Gran Hermano ha demostrado que se encuentra en plena forma al completar su primer triatlón en Mallorca, una prueba deportiva que exige una buena preparación física y en la que ha estado acompañada de su pareja, Carla Flila.

La influencer y la televisiva llevan unos meses de relación secreta, ya que ninguna de ellas ha confirmado ni desmentido su romance. Lo cierto es que han compartido planes en común y parece que su relación marcha viento en popa. La joven, de 22 años, se ha desplazado hasta Mallorca para arropar a Nagore Robles en su primer triatlón.

No todo ha quedado ahí. Carla ha abierto su corazón por primera vez regalando un bonito mensaje a su actual pareja en las redes sociales. “Aun recuerdo cuando en octubre, cualquier mínimo movimiento hacía que tuvieras muchísimo dolor y, a veces, ni siquiera los medicamentos te hacían el suficiente efecto. Después de varios médicos y muchas opiniones, en diciembre te operaste de la espalda. Hace apenas cinco meses, cuando estábamos en el hospital, no te podías mover. Y ahora, solamente unos pocos meses posteriores a la operación, has realizado un triatlón en solamente tres horas. Muchísimas semanas entrenando con dolores y cansancio, pero aún así aguantar y seguir hacia delante”, ha comenzado diciendo.

Carla siente admiración por su pareja y así se lo ha hecho saber. “Y nunca subo, ni digo nada en redes, pero es que me apetece decir en voz alta que eres una campeona y una guerrera. Eres de admirar y toda la gente que te quiere está súper orgullosa de ti. Llevo meses viendo todo tu proceso y no podía faltar un día como hoy y ya de paso me quedo unos días en Mallorca, que es preciosa”, así ha finalizado su publicación, la cual va acompañada de un emotivo vídeo y varias fotografías.

La colaboradora de Mediaset ha respondido al mensaje de apoyo de Carla con un texto que apunta directamente a su corazón. “Tenerte a mi lado lo ha hecho todo mucho más fácil”, ha expresado en un comentario.

Se trata de la primera muestra de amor en redes sociales de una pareja que aún tiene mucho que decir. Ahora, ambas dejan a un lado el hermetismo inicial, quedando por ver si este tipo de demostraciones públicas tendrán continuidad durante las próximas semanas.