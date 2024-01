Nagore Robles: “Es bonito el hecho de tener un mensaje de una persona y ver si te gusta para quedar”

Nagore Robles (Basauri, 1983) lleva un tiempo alejada de los platós de televisión, pero sigue adelante con su faceta de influencer. Su imagen forma parte de la nueva campaña publicitaria de Badoo, la app de citas, con la que se siente muy familiarizada. Recientemente ha sido intervenida para sanar unos problemas de espalda que le han atormentado durante los últimos meses.

–¿Cómo se encuentra de sus problemas de salud? –Llevo unos meses con dolores de espalda muy fuertes. He visitado a varios neurocirujanos y el consejo que me daban era operarme. He estado esperando hasta que he encontrado a una neurocirujana que me transmitiera esa seguridad y confianza que necesitaba. El dolor era insoportable y he tenido que pasar por el quirófano.

–¿Cómo ha ido el posoperatorio? –Muy bien. No pensaba que me iba a encontrar tan bien. Estoy súper contenta porque han sido unos meses horribles, con muchísimo dolor. He dependido todo este tiempo de los medicamentos, concretamente de la cortisona. Me dolía todo, no podía dormir. Lo he pasado muy mal. Ahora estoy muy feliz, me lo estoy tomando con calma.

–¿Cómo ha sido su primer contacto con Badoo? –Muy divertido, fácil y novedoso. Es una experiencia fantástica. Tengo un montón de amigos míos que han encontrado al amor de su vida en la aplicación. Badoo ha sido una aplicación pionera que ha unido a mucha gente.

–¿Le ha costado mucho trabajo poner en marcha tu perfil y aprender a usar la app de citas? –No. Es muy sencillo. Es una aplicación fácil de usar. Lo principal es ponerse una buena foto (por aquello de la primera impresión) y luego escribir un poco sobre ti para que los demás te conozcan. Me gusta la novedad del Visto Bueno donde tus amigos y familiares hablan de ti. Es muy útil para las personas que no se atreven a decir cosas buenas sobre ellos.

–Siendo un rostro conocido por sus apariciones en televisión, ¿no le da miedo utilizar este tipo de aplicaciones? –No. No conozco otras pero en la comunidad de Badoo te encuentras cómoda y segura. Mucha gente me decía: “no eres tú, no me lo creo” y yo decía: “sí, soy yo, no es un fake”. No he tenido nunca miedo, al contrario, me lo paso muy bien y me rio un montón.

–¿Es la primera vez que acude a una app de citas como Badoo o cuenta ya con experiencia en este tipo de aplicaciones? –Casi. Una vez por invitación de una amiga estuve en una aplicación de famosos. Solo estuve media hora porque no la entendía y la gente que me salía se encontraba a 10.000 kilómetros. Yo prefiero tomarme una caña aquí en Madrid que tener que hacer una videollamada. Esa aplicación no iba conmigo. La primera vez que he usado de verdad este tipo de aplicaciones ha sido de la mano de Badoo.

–¿Cree que puedes llegar a encontrar el amor o conocer a alguna persona interesante en Badoo? –Claro. Tengo una amiga que acaba de ser madre y lleva muchos años con su chico, al que conoció a través de Badoo. A este tipo de herramientas, que antes no teníamos, hay que darle más normalidad. Tú sabes cuando tienes feeling con alguien y está bonito el hecho de tener un mensaje de una persona, conocerla poco a poco, ver si te gusta lo suficiente para quedar… Creo en el amor y Badoo es una herramienta ideal para encontrarlo.

–¿Qué consejo le daría a las personas que se muestran reticentes a usar estas aplicaciones de citas? –Badoo es una aplicación pionera en el mundo de las citas. Cuenta con una comunidad enorme y respetuosa. Incluye perfiles muy diversos, de todas las edades, intereses, lugares… Al final es probar, nunca se sabe las sorpresas que te puede dar la vida. Esto es una red social más, donde puedes conocer a gente interesante y divertida.

–¿Cuándo volveremos a verla por la televisión? –En cuanto la televisión me llame con un proyecto interesante que me motive me van a tener. Cuando me necesiten las personas a las que admiro, me respetan y han contado conmigo también me van a tener. Tiempo al tiempo.