Naomi Asensi, la concursante más cañera de ‘LIDLT6’ desvela sus retoques y operaciones estéticas

La sexta edición de La isla de las tentaciones está siendo una de las más impactantes de la historia del programa. Con permiso de María Aguilar y David Vaquero, los primeros que se han dejado llevar entre las sábanas de las lujosas villas de República Dominicana, Naomi Asensi lo tiene todo para conquistar a la audiencia. La joven valenciana destaca por la pasión que le pone a todo que hace, así como por su naturalidad y liderazgo. La novia de Adrián es uno de los perfiles más cañeros de la presente edición del reality. En Villa Paraíso ha conectado con Napoli, el tentador italiano, y es cuestión de tiempo que la conexión existente entre ambos le lleve a morder la manzana.

Naomi Asensi, que cuenta con 127.000 seguidores en Instagram, se ha abierto en su canal de mtmad para revelar aspectos que no conocemos de su vida o que no se aprecian en las imágenes que ofrece Telecinco de la convivencia en la isla. La participante de La isla de las tentaciones 6 ha aclarado los retoques y operaciones estéticas a las que ha recurrido para mejorar su físico. Esta cuestión suele despertar mucho interés. Por ello, la joven ha querido dejar claro que su cuerpo solo ha sido objeto de una operación como tal, el aumento de pecho.

Naomi ha explicado que con la operación ponía el punto y final a un complejo que le persiguió desde la adolescencia. “Mis tetas parecían dos ubres de vaca, eran horribles, un desastre estético”, ha indicado. “La operación era carísima y no me la podía pagar. Entonces pasé toda la adolescencia con un complejo que te cagas. No iba a la piscina porque no me quería poner en bikini”, ha comentado. Sus primeros ingresos los destinó a la operación de pecho.

Una cosa es una operación y otra los retoques estéticos. La concursante valenciana también ha reconocido que se ha aumentado los labios y en más de una ocasión. “Me he hecho los labios. Me hice lo típico, inyección de ácido hialurónico. Me inyecté varias veces porque la primera vez no logré un buen resultado”, ha señalado.

Naomi tuvo que afrontar una operación que desencadenó el divorcio de los padres. La novia de Adrián no ha querido entrar en muchos detalles, pero sí ha explicado qué tipo de operación se trataba. “Estoy operada de estrabismo porque tenía un ojo en Cuenca. Cuando era pequeña, mi madre erre que erre para que me operara. De hecho, fui la bebé más pequeña operada de esto en Europa”, ha expresado. Una intervención, que visto lo visto, no contaba con el beneplácito de su padre.

Los retoques estéticos no siempre salen bien ni se obtienen los resultados esperados. Esa experiencia la ha vivido la joven valenciana. “Y cuando estaba estupenda y bella me pegué una cagada en la cara. Me perfilé con ácido la barbilla porque me veía papada. Total, que después de pincharme, me voy a mi casa y la zona se empieza a hinchar hasta que se forma una bola. La doctora me dijo que era normal, pero exigí que me lo retiraran”, ha aclarado sobre una de sus peores experiencias con la medicina estética.