Nathy Peluso une rap y una popular marcha de Semana Santa en su nuevo single, Aprender a amar

La música tradicional no muere, solo se transforma. De unos años a esta parte se ha podido ver cómo desde pasodobles a música procesional han terminado siendo inspiración y base para nuevos temas dirigidos a públicos modernos.

Algunos de los ejemplos más conocidos son el grupo Califato ¾ o el tema de C. Tangana, 'Demasiadas Mujeres', que comienza con la marcha 'El Amor' de la banda El Rosario de Cádiz. Este año, también el granadino Saiko ha usado música procesional para su disco Sakura, usando 'El alma de Triana' de Las Tres Caídas de Triana en el tema '3 Caídas'. Una lista a la que ahora se une un nuevo tema: 'Aprender a amar', de la artista Nathy Peluso.

Tradición y modernidad para presentar su nuevo trabajo

La argentina ha dado a conocer 'Aprender a amar' como adelanto de su disco 'GRASA'. En el tema se ha decantado por usar los acordes de 'La expiración', una marcha compuesta por el músico y militar andaluz Alberto Escámez, conocido por ser de los primeros en componer marchas que incluían instrumentos como la corneta y el tambor. Se trata de una marcha que dentro de poco cumplirá cien años, ya que fue compuesta en 1926 para la Hermandad de la Expiración de Málaga.

El tema, que dura 01:39 minutos, ya está disponible en plataformas y su vídeo musical puede verse en YouTube. En él, se usa la marcha como base sobre la que Nathy Peluso rapea sobre temas como sus preocupaciones políticas ("No me meto, no me meto, pero sí me meto la política" o "Todos queremos la revolución, ¿pero quién le dedica un momento?") y el amor propio ("tienes que aprender a amarte").

En los comentarios del fragmento que la artista ha compartido en redes sociales, se puede leer el apoyo que otros compañeros brindan a Peluso ante la inminente salida de su próximo trabajo, entre ellos Bizarrap o J Balvin, pero también de los fans que han acogido esta "corta pero intensa" canción con los brazos abiertos.

'Aprender a amar' es uno de los temas que formarán parte del nuevo disco de Nathy Peluso, 'GRASA', que saldrá al mercado el próximo 24 de mayo y que cuenta con colaboraciones con artistas como Duki, Blood Orange, Paco Amoroso, Ca7riel y Lua de Santana y que tendrá un total de 16 canciones.