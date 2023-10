Nia Correia, la artista con creencias esotéricas se aferra al 'Palosanto'

Tras un año y medio de trabajo, Nia Correia ya tiene en sus manos su primer álbum, Palosanto. La ganadora de Operación Triunfo 2020 ahonda en las leyes de la atracción, el karma y la buena y la mala suerte. Antonio Carmona, María Peláe, Nyno Vargas o El Taiger son algunos de los artistas que han colaborado en el disco de la cantante canaria.

-¿Qué nos puede adelantar de su primer álbum, Palosanto, que acaba de salir a la venta? -El disco representa mi esencia. He ido a la raíz de la música latina, que es lo que me gusta. Tengo muchas ganas de que la gente lo escuche.

-El título del disco Palosanto, ¿a qué se debe? -El palosanto es una madera que se quema para alejar las malas vibraciones y atraer las buenas energías. Y como el disco habla de todo el mundo esotérico por eso se titula así.

-¿Qué temas predominan en su primer trabajo? -Palosanto habla de las leyes de la atracción, la buena y la mala suerte, del mundo esotérico. Son cosas que me llaman mucho la atención y las he querido plasmar en mi primer disco.

-En su primer disco existen colaboraciones de artistas consagrados como Antonio Carmona, María Peláe, Nyno Vargas o El Taiger, ¿Cómo has vivido esa experiencia junto a artistas reconocidos? -Estoy muy feliz. Que gente como Antonia Carmona quiera involucrarse en mi proyecto y haga canciones conmigo, así como María Peláe, Nyno Vargas… Ha sido muy guay y he podido contar con el apoyo de gente top en el mundo de la música.

-Cuenta con varias experiencias en la televisión. ¿Qué recuerdos guarda de su paso por Operación Triunfo y Tu cara me suena? -Operación Triunfo fue el primer programa que hice, allí fue donde me di a conocer. Fue la primera gran oportunidad para hacer lo que me gusta. En Tu cara me suena me lo pase muy bien. Imagínate rodeada por Los Morancos, María Peláe… fue una experiencia fantástica y pude llegar a un público más familiar.

-Sabemos que eres amiga de Chanel, ¿Se ha planteado alguna vez representar a España en Eurovisión? -Esa pregunta me la hacen un montón (risas). De momento no me lo he planteado, pero no cierro puertas a nada. A lo mejor un día me da por ahí y quiero embarcarme en esa aventura.

-¿Cómo es Nia cuando se baja del escenario? -Me gusta mucho comer, descubrir sitios nuevos y estar con mi gente.