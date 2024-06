El prometido de Nuria Fergó, Juan Pablo Lauro, informa de por qué está en la UCI

El empresario Juan Pablo Lauro se ha debatido entre la vida y la muerte y se sobrepone de una dolencia rápida y cruel que lo envió en pocos días a la UCI, donde se recupera. El prometido de la cantante malagueña Nuria Fergó se encuentra en el hospital Santa Elena de Torremolinos y debido a esta recuperación se han suspendido los preparativos de su boda hasta que todo lo que están sufriendo quede atrás.

"Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo", expresó Lauro al desvelar que se encontraba en la UCI. Su pareja ha estado a su lado, como han compartido en la redes, tras unos día de prudencia sin desvelar exactamente la agresiva enfermedad contra la que estaba combatiendo.

"Ya puedo hablar, un poco y puedo darle las gracias a todo el mundo, por todos los mensajes y por todo el cariño en este momento porque casi no la cuento", ha sido el siguiente mensaje de Lauro. Un vídeo desde la UCI y con Nuria a su lado, con una mascarilla ella para protegerle.

"Tengo una neumonía con una bacteria que se llama neumococo. La bacteria viene de Granada, alguien me la ha pasado. Si no fuera por mi amigo Martín y su hermano, no estaría aquí", ha detallado en unas breves frases el empresario para aclarar y agradecer el interés ante su dolencia.

"Es duro. Gracias al cariño de ustedes, gracias a Nuria, a mis hijos, que hablo todos los días con ellos y eso da mucha fuerza", ha añadido Lauro, que debe reposar y recuperarse.

Se espera que en esta semana Juan Pablo Lauro pueda pasar a planta y que ya haya pasado todo el peligro. El agradecimiento de él y de su pareja hacia el equipo sanitario del HM Santa Elena de Torremolinos es inmenso. Mientras, debe descansar, mientras responde a los mensajes personales a cuentagotas, mientras se repone. "Gracias de todo corazón a todo el mundo", subraya la pareja.