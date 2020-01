Oslo despide a Ari Behn, ex marido de Marta de Noruega

La catedral de Oslo acoge hoy a la una de la tarde el funeral de Ari Behn, ex marido de la princdesa Marta de Noruega. El obispo de la capital noruega oficia las exequias a las que acudirán representante políticos y de otros países aunque no tendrá rango de honores de Estado. Desde el gobierno del país nórdico se aclaraba que no se establecían mayores condiciones protocolarias.

Behn, artista de origen danés que recaló en España tras su convulso matrimonio, padecía trastornos depresivos, sin haber encauzado su actividad profesional, y en el día de Navidad se suicidó cuando contaba con 46 años.

El rey Harald de Noruega lo tuvo presente en su discurso de Fin de Año en el que reconoció el pesar en que se encuentra la familia real a raíz de esta inesperado muerte. “Nos hallamos muy afectados por la muerte de Ari Behn. Hay consuelo en todos los buenos recuerdos y bellas palabras que se han dicho sobre el padre de tres de nuestros queridos nietos. A veces, la vida es demasiado corta. Para algunos se oscurece tanto que nada ayuda. Ni siquiera el amor de sus seres queridos. Algunos no ven otra manera de afrontar la vida. Los que quedan deben vivir. Más aún sin la persona que amaban”, lamentó el monarca en su discurso, mostrando afecto por su hija Marta Luisa, que renunció a sus derechos por su vida personal.

“Lo mejor que podemos hacer es estar unos con otros, vernos, recordar decirnos buenas palabras. Mis pensamientos esta noche están especialmente con todos aquellos que salen del año viejo con un triste vacío”, agregó Harald.