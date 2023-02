Palomo deslumbra en Nueva York

De vuelta en la ciudad de Nueva York, Palomo Spain ha presentado su colección AW23, The Closet, tras una indagación estética en una etapa de la infancia en la que el diseñador contextualiza las primeras capas de formación de nuestra personalidad y nuestras primeras interacciones con la vestimenta. El niño Palomo está experimentando, aún sin saberlo, con las barreras de la convencionalidad de genero, jugando con toallas, pañuelos de seda, edredones, mantas y otros elementos de la casa para construir una imagen elevada de uno mismo.

El dramatismo y la grandilocuencia estética que caracteriza el trabajo del diseñador, presente en voluminosas piezas en forma de abrigos que recuerdan a cocoons creados a partir del edredón de la casa de un muy joven creativo, conviven con piezas más sencillas.

De vivos colores que nos trasladan a un Alicia en el País de las Maravillas gay, un delicado trabajo con los drapeados en tops y largos vestidos que el estilismo a cargo de Alicia Padrón se combina con finas camisetas de mesh, blusas confeccionadas con vortexs de telas en print florales, bufandas en un knit con reminiscencias rústicas y minifaldas de pelo que alargan la figura del modelo aportando un nuevo soplo fashionista a la propuesta del diseñador.

Para los accesorios, Palomo recupera las siluetas más representativas de la casa otorgándole nuevas cromáticas, en el caso del bolso maletín Castellana, y lanzando a nuestro wishlist una selección de zapatos de tacón en versión loafer, botín y botam, que contrastaban con otros modelos de la firma Puma, el más reciente colaborador de Palomo. En su faceta más sparkling, Palomo nos deslumbra con piezas de cristal de Swarovski salpicadas por toda la colección, un ejercicio que culmina con joyería de la nueva colección de la firma que ya se ha convertido en su mejor aliada.

El look beauty acompasa la colección de The Closet con una estética naive de suaves y alegres tonos, una propuesta dirigida por el equipo de Marcelo Gutiérrez para M.A.C Cosmetics. El hair-styling, a cargo de Sebastian Professional con Shay Dempsey y Anthony Cole a la cabeza, nos recordaba a los looks despeinados de un adolescente recién salido de la cama, colaborando al perfecto entendimiento de la inspiración tras la propuesta de Alejandro.

Los tocados, obra de Ruslan Baginskiy, se inspiran en la diversión sin género y en los recuerdos de la infancia. Ponerse una almohada en la cabeza, hacer una capa de toalla, apropiarte de formas y materiales que te rodean. "Creamos 5 estilos únicos en 14 colores y materiales diferentes para la colección de Palomo Spain. La idea desenfadada de la colección ha sido refrescante en la dura realidad en la que vivimos y creamos, recordándonos lo inocente y sincero, lo nostálgico y puro. En general, ha habido un espíritu muy afín al trabajar con el equipo de Palomo Spain, compartimos muchos valores comunes" comparte Ruslan.