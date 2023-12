Paris Hilton se marca un Ana Obregón porque tiene ansiedad por las agujas

La polémica que generó el pasado marzo Ana Obregón con el nacimiento de su hija y nieta, Ana Sandra, por gestación subrogada, en Miami, puso sobre la mesa esta práctica legal en otros países. Obregón decidió cumplir la última voluntad de su hijo Aless y ha encontrado la estabilidad en su vida con su hija tras la dolorosa pérdida del padre de la criatura. La polémica añadida estribaba en la edad de Ana Obregón: 68 años, por el futuro de la propia niña, aunque en el caso de padres de avanzada edad no arrecian de igual forma las críticas.

Una orgullosa madre por gestación subrogada es la estadounidense Paris Hilton, influencer, dj y empresaria noctámbula que ha sentado cabeza para centrarse en su familia tras casarse en 2021 con el empresario Carter Reum. El 27 de noviembre, día de Acción de Gracias, anunciaba el nacimiento de London, segundo vástago tras Phoenix, nacido en enero, ambos por vientre de alquiler, madres gestantes distintas. En ambos casos Paris ha desvelado los nacimientos después del alumbramiento, convirtiéndose en "madre por sorpresa", como citan medios estadounidenses.

Estrella musical errática, con un disco para el próximo año, con sus propios programas de televisión, inclusive uno de recetas con una línea propia de utensilios para cocinar, a sus 42 años Hilton ha decidido ser madre por partida doble y probablemente con dos hijos a la carta.

Paris justifica que no puede tener un hijo de forma natural porque siente horror a las agujas y sufre de estrés traumático en todo lo que supone ser atendido en un recinto hospitalario. Todo procede de un trauma en su adolescencia con los abusos de todo tipo que sufrió, tal como reveló en 2020. "Si estoy en el médico y me ponen una inyección tendré un ataque de pánico", asegura. Ese estrés le impide tener una gestación, por su salud y por la de su bebé. La influencer no está por la labor, evidentemente, de sufrir los rigores de un embarazo. Y enfrentarse a un parto es un terror aún mayor para ella. Necesitaba formar una familia