No ha podido salir: crece la preocupación por la salud de María Teresa Campos

El bajón en el estado de salud de María Teresa Campos cada vez es más notorio. La salud de la presentadora de televisión ha ido decayendo desde que la pasada Navidad sufriera una caída. Desde entonces sus hijas se han esmerado por salvaguardarla de la exposición pública. Terelu Campos ha lanzado un alegato para proteger a las personas mayores en el programa Sálvame. La reivindicación de la periodista ha recibido multitud de críticas, ya que el programa de Telecinco no se caracteriza precisamente por respetar la intimidad de las personas.

María Teresa Campos aún no tiene constancia del fallecimiento de Laura Valenzuela. Las hijas de la veterana comunicadora han optado por mantenerla alejada de la actualidad para evitar sobresaltos. Por ello, María Teresa no ha acudido a la despedida de su amiga. La amistad entre ambas familias viene de hace muchos años. Las propias hijas, tanto de María Teresa como de Laura, han continuado con la relación que iniciaron en su día sus progenitoras. Ahora, debido al delicado estado de salud, María Teresa no ha podido darle el último adiós a una de sus mejores amigas. Una decisión que han tomado sus hijas para preservar la salud de su madre.

“Mi madre no está en condiciones de venir al tanatorio. No se lo hemos dicho porque en estos momentos no es conveniente. Ella no puede hacer nada, lo primero que diría es llevadme y no creo que esté en condiciones de estar aquí. Ya le gustaría a ella darle un gran beso a Lara.”, ha dicho Carmen Borrego en la entrada del tanatorio de San Isidro.

El delicado estado de salud que atraviesa María Teresa Campos no es compatible con ningún tipo de sobresalto. Sus hijas se han empeñado, por el bien de su madre, en mantenerla aislada de la actualidad y de las visitas indiscretas. Solo ellas, la familia y Gustavo tienen acceso a María Teresa. Muchos amigos de la veterana periodista se han puesto en contacto con sus hijas para verla, sin encontrar ningún tipo de respuesta. Terelu y Carmen no quieren que nadie vea el estado actual de su progenitora.

La salud de María Teresa ha ido mermando poco a poco. Ya lleva varios años alejada de la televisión, un medio del que no ha podido despedirse como ella hubiese querido. “Perdió la ilusión de volver a trabajar y eso fue lo peor para ella. Quería despedirse de su público como creía que se lo merecía después de tantos años siendo una de las caras más importantes de este país y eso a ella la hundió mucho”, aseguran desde su círculo más cercano.

María Teresa Campos necesita ayuda en su día y día, ya que no puede valerse por sí misma. “Mi madre come poco y bebe poco, y nuestra obligación como hijas es tener un control de que todo esté bien”, ha contado Terelu Campos.