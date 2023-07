Rauw Alejandro confirma la ruptura con Rosalía a través de sus redes sociales

A principio de semana los rumores acerca de la separación de Rosalía y Rauw Alejandro han copado miles de titulares a nivel mundial y ha desatado una oleada de reacciones en las diferentes redes sociales. People fue la revista en lanzarse al vacío y anunciar que la pareja ya no estaba junta y poco tardaron los demás medios en hacerse eco de los uno de los bombazos informativos del año.

Hasta hace unas horas todo lo publicado solo eran rumores ya que ninguno de los dos miembros de la pareja se había querido pronunciar al respecto. No obstante, ha sido Rauw Alejandro el que ha querido dar explicaciones a través de sus redes sociales y ha subido a Instagram, a stories, un sucinto comunicado donde confirma que Rosalía y él ya no están juntos desde hace unos meses.

Una noticia que ha caído como un jarrón de agua fría para los miles de fans de ambos cantantes. En este comunicado publicado por el puertorriqueño, ha querido aclarar los rumores de infidelidad por su parte y lo ha desmentido.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi.

Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir.

Sin mas nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Att. Raul".

De esta manera, el cantante desmiente que haya habido terceras personas implicadas en la relación o que hayan influenciado para que la pareja haya tomado la determinación de poner fin a su relación. Rosalía no se ha pronunciado sobre este asunto personal. Hace unos días publicaba en redes que ponía fin a su tour Motomami y que había sido una de las mejores experiencias de su vida, agradecía a sus fans el apoyo y afirmaba que adoraba a cada uno de ellos.

En los últimos conciertos de la catalana se ha podido ver cómo Rosalía había vuelto a cantar Como un G, canción que parecía haber aparcado, pero sus circunstancias personales habrían determinado que erea la mejor manera de poder expresarse tal y cómo se ha sentido en estos meses que según Rauw Alejandro la relación se habría acabado.

Esta historia de amor acabaría después de 3 años de relación y un compromiso. En diciembre de 2021 fue cuando el puertorriqueño se declaró a Rosalía y le pidió que se casara con él, la catalana por supuesto dijo que sí y ambos planeaban tener una boda sencilla, aunque los planes profesionales de ambos tenían prioridad. Finalmente esa boda no se producirá y habrá que esperar para ver si Rosalía habla sobre la ruptura o prefiere pasar el duelo alejada del foco mediático y rodeada de su círculo más cercano.