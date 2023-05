Risto pasa del sexo de Laura Escanes y apela a la felicidad

Las sorprendentes declaraciones de Laura Escanes al tiktoker Nyxell en las que confesaba que estaba teniendo el mejor sexo de su vida con su actual pareja, el cantante Álvaro de Luna, ya tienen la respuesta de Risto Mejide. El testimonio de la influencer ha despertado un gran revuelo en las redes sociales, ya que se ha considerado como un dardo envenenado hacia su ex pareja y padre de su hija, el publicista Risto Mejide.

La respuesta del presentador de Todo es mentira no se ha hecho esperar. El televisivo ha realizado una breve reflexión en la que apela a la felicidad y a la indiferencia hacia todo lo que no te haga feliz en esta vida. “Recordatorio vital: soy hay una forma de ser feliz, y de verdad. Dedicar tu tiempo, tu amor y tu cariño a quienes te quieran bien. Y la más absoluta indiferencia a todos los demás. Muy pronto visitaré a un hermano al que quiero, al que admiro y al que hace demasiado tiempo que no veo”, ha posteado en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparece perfectamente uniformado.

Tras su ruptura sentimental con Laura Escanes, Risto Mejide se tomó un tiempo para cicatrizar las heridas hasta que ha aparecido en su vida Natalia Almarcha, una joven farmacéutica de 27 años que le ha robado el corazón. La pareja confirmó su romance el pasado mes de marzo durante la presentación del nuevo libro del publicista, Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach.