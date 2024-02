Rodolfo Sancho pasa por los juzgados por una denuncia de su ex

La mala relación de los padres de Daniel Sancho, que aguarda a juicio en Tailandia por la muerte de Edwin Arrieta, se ha hecho patente cuando el actor Rodolfo Sancho ha debido declarar este viernes por una acusación de violencia de género de su ex, Silvia Brochalo, que había presentado hace unos días. Los padres del acusado por asesinato en tierras asiáticas no han mostrado la unión que requeriría estos momentos graves y pesa en el ánimo los conflictos habidos anteriormente entre ambos, que siguen latentes. Bronchalo se presentó en una comisaría de la localidad madrileña de Alcobendas para mostrar una serie de mensajes de su ex marido en los que la tildaba de "bipolar y pirada".

El hijo de ambos está en prisión a la espera de un juicio en el que podría ser condenado a muerte. La policía tailandesa le acusa de haber asesinado, descuartizado y ocultado el cadáver en bolsas del cirujano colombiano Edwin Arrieta, con el que tenía una relación sentimental. La defensa de Sancho esgrime presiones y alteración de pruebas de la policía y argumentos que dudan de asesinato.

Este panorama es una losa para la familia y la madre del encausado ha denunciado la actitud de su ex, con quien había coincidido en Tailandia para arropar al hijo.

El actor Rodolfo Sancho se personaba así hoy en el juzgado de violencia de género de Alcobendas y antes de su comparecencia ante el juez quiso aclarar con los medios presentes la situación personal. "Estoy muy enfadado. Flaco favor le hace este tipo de denuncias a las personas que de verdad sufren violencia de género", opina sobre la determinación de su ex pareja, quien a su vez justifica que no es un hecho aislado y que este tipo de insultos los viene sufriendo desde tiempo atrás.

La defensa de Sancho ha presentado ante el juez que en anteriores ocasiones ha sido la madre de Daniel la que se ha referido a su ex en términos similares. Una causa que viene a crispar los nervios aún más en la familia y afecta al futuro juicio en Tailandia. Marcos García-Montes, abogado de Daniel Sancho, también defiende a su padre en esta denuncia familiar y le acompañaba al llegar al juzgado.