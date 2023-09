Rodolfo Sancho a los periodistas en Tailandia: "os agradecería que os fuerais"

La reacción del actor Rodolfo Sancho ante los medios españoles congregados en Tailandia para conocer de cerca todos los detalles del crimen confeso de su hijo Daniel Sancho contra el colombiano Edwin Arrieta ha sido áspera y con el deseo de que no se complique el futuro juicio por apreciaciones lanzadas por la familia. Rodolfo ha subrayado este miércoles ante los reporteros tras el vis a vis de este martes que sólo se va ha acercado en esta ocasión a los micrófonos, pero ya no lo volverá a hacer.

"Os recomiendo y os agradecería que os fuerais" ha sido la última frase que ha pronunciado el actor y que ha sido criticada por su sequedad, que podría ser confundida con una ausencia de empatía de Sancho hacia los medios de comunicación. En realidad el padre de Daniel Sancho no quiere ser causa de cualquier detalle que añadiera más tensión a un caso que está pendiente de juicio y en el que no hay muchas alternativas a una durísima condena. El actor tras salir de la cárcel de Koh Samui ha querido mostrar su respeto a las autoridades tailandesas y al pueblo de este país haciéndose eco a su vez de ese mismo sentimiento en nombre de su hijo. Pero no va a añadir ninguna observación personal que pudiera convertirse en piedras en el camino hacia el juicio.

Rodolfo Sancho no quiso compartir nada de los vivido en el vis a vis ni reveló nada sobre su hijo, "cuestiones personales" en las que no va a entrar. Al lado del conocido intérprete se encontraba el abogado que llevará el caso por parte española, Marcos García Montes.

El letrado, que acompañó al padre al vis a vis, ha informado a continuación a la prensa que se ha dispuesto de un equipo de abogados, con una asesora tailandesa de toda confianza, y el director de la prisión ha tenido toda la disposición para que haya un horario diferentes para las visitas familiares y para las entrevistas con el acusado. García Montes sí pone en duda la investigación de la policía tailandesa y asegura que es nula la reconstrucción confesada por Daniel Sancho cuyo vídeo desvelado en Antena 3 ha originado polémica.

La familia estará en Tailandia hasta el sábado, según ha señalado el abogado a los medios congregados a las afueras de la prisión.