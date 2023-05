Rosalía denuncia en redes que el cantante sevillano JC Reyes haya subido fotos falsas de ella desnuda

La tarde del martes 23 de mayo el cantante sevillano JC Reyes decidió subir a su Instagram una imagen falsa de la cantante Rosalía en la que se veía el pecho desnudo de la joven. Para que esta red social no censurar el contenido decidió usar unos emojis para cubrir los pezones de la catalana, no contento con publicar este tipo de contenido, subió una historia también en la que etiquetó a Rauw Alejandro, pareja de Rosalía, mientras que el joven sevillano cantaba "Será que Rauw la dejó" haciendo referencia a una canción de Anuel AA.

Las críticas no tardaron en llegar y tanto los seguidores del propio cantante de música urbana, más de 230.000 en Instagram, como otros tantos llegados en apoyo a Rosalía, comenzaron a echarle en cara que hubiera subido esta imagen de Rosalía.

Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena — R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023

La catalana no dudó en mandarle una contundente respuesta a JC Reyes y publicaba en su Twitter personal que este tipo de comportamientos son "un tipo de violencia" y que además dan "asco y pena". Algo que el sevillano parece pasar por alto y se toma a cachondeo, ya que luego hizo un directo desde Instagram en el que se mofaba de que la gente se hubiera puesto a la defensiva con el tema y lo atacara. "A la chavala solo se le ve el escote. Respetad".

Rosalía dejó clara su postura en sus redes sociales "Ir a buscar clout (influencia) faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por cuatro plays (escuchas) de más lo que da es pena". No se sabe si la catalana ha decidido tomar medidas legales contra este artista o si ha preferido dejar el tema ahí.

si rauw enterró al jayco solo por mencionar a rosalia no me quiero imaginar lo q se puede venir pic.twitter.com/iV2l89bSeI — 🌶𝖗ø𝖉𝖗𝖎𝖎𝖎.vt (@rodrimotopaii) May 23, 2023

Las imágenes fueron manipuladas con Photoshop y no con realidad virtual, como muchos pensaban, pero el caso es que este artista sevillano ha usado esta polémica para promocionar un tema que sacará, como el mismo dejó caer en su intervención en redes sociales, "El próximo tema se llama Rosalía".

Lo que dice jc reyes después de subir las fotos de Rosalía en tetas pic.twitter.com/eB5aiwkLCF — vídeos 📹 chisme 👀 (@atardeceres_bon) May 23, 2023

Las faltas de respecto hacia la cantante por pare de JC Reyes continuaron, "No puedo estar subiendo fotos de la chavala que me manda a mí, eso sería de sinvergüenza" afirmó JC Reyes, que después añadió "Nada más que estaba expresando lo que sentía, no era para que os alterarais de esa manera". Tras recibir una gran avalancha de comentarios reprobando su actitud y su contenido el artista ha decidido eliminar todo el contenido publicado en la tarde de ayer, pero quedan vídeos y capturas que la gente hizo durante el tiempo que estuvo en circulación esta información.

En caso de que Rosalía quisiera tomar medidas legales, JC Reyes podría enfrentarse a una multa de varios miles de euros por difundir contenido de desnudo falso, ya que esto atenta contra la intimidad de la persona a la que expone. También abre un debate en el que se pone de manifiesto la impunidad que sienten que tienen algunos hombres de mostrar públicamente material de carácter sexual para avergonzar a las mujeres.