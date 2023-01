Rosalía deslumbra en el desfile de Louis Vuitton en París

Rosalía coprotagonizó este jueves el desfile de Louis Vuitton en París, donde la marca presentó su colección masculina y contó con la cantante en una actuación que acaparó toda la atención de esta Semana de la Moda hombre. Vestida con un anorak talla grande y unos pantalones tipo cargo, la cantante recuperó sobre la pasarela algunos de los éxitos de su último disco, Motomami.

Despechá, Saoko y Candy pusieron ritmo al desfile, en el que se vieron medio centenar de estilismos masculinos. No faltaron en su repertorio Bulerías de la perla, de Camarón de la Isla, y A I O, del dominicano Ángel Dior. La cantante actuó subida sobre un coche, al más puro estilo "Motomami" y entre los modelos, que en alguna ocasión no pudieron evitar bailar al ritmo de la artista.

Rosalia cantando ‘SAOKO’ en el desfile #LVMenFW23 de Louis Vuittonpic.twitter.com/tldSI3sOz6 — MOTOMAMI TOUR | Fan Page (@rosaliaposting) January 19, 2023

Una actuación que mantuvo al público entusiasmado, aplaudiendo y grabando un espectáculo inesperado, y sobre el que la firma y la cantante no comunicaron nada hasta la noche anterior al desfile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vogue Runway (@voguerunway)

El espectáculo tuvo lugar en una instalación efímera dentro del parisino Museo del Louvre, donde la marca recreó las habitaciones de una casa, desde una habitación de hospital -como lugar de nacimiento- pasando por la habitación de juegos y un salón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de allshineinthedark (@allshineinthedark)

El decorado sirvió de escenario a Rosalía que cantó paseando junto a los modelos, sentada en un sofá y por último junto al equipo creativo de la marca, más de una treintena de diseñadores que trabajaban hasta 2021 con Virgil Abloh, último director creativo de la marca.

Rosalia cantando ‘CANDY REMIX’ en el desfile #LVMenFW23 de Louis Vuitton pic.twitter.com/18ua08XOsx — MOTOMAMI TOUR | Fan Page (@rosaliaposting) January 19, 2023

Abloh falleció en 2021 con 41 años, víctima de un tipo de cáncer raro y fulminante. Desde entonces, la marca emblema del conglomerado LVMH ha preferido mantener al anónimo equipo de diseño al frente de la colección hombre, sin una cabeza reconocible.