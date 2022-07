Rosalía recomienda esta tortilla y las redes se vienen abajo

La cantante Rosalia, siempre fiel a su Barcelona natal, ha proclamado cuál es la tortilla de patatas que mejor se sirve en la capital catalana. Entre la curiosidad de los internautas, siempre dispuestos a conocer los gustos de las estrellas, la cantante de Motomami asegura que esa tortilla que no tiene rival es la de El bar del Pollo. Y no, no es una broma, ni tiene doble sentido.

El bar del Pollo (El Pollo) existe, está en la calle Tigre, en la zona del barrio del Raval, cerca de la céntrica Plaza de Universidad, y su especialidad son las tortillas, así en general. Tapaeo en barra o en mesa y con porciones a 5 euros.

La tortilla de patatas sin más lleva patatas y cebolla confitada, con el huevo crudo, como parece decantarse una mayoría de los forofos del amarillo plato tan nuestro. En El Pollo hacen también variedades rellenas, como la pimientos morrones que ilustra esta noticia, trufada, de verduras. Un ejemplo de la excelente gastronomía a pie de calle de Barcelona, donde se pueden encontrar joyas en bares de toda la vida, como el de la calle Tigre que ha convertido en fenómeno internacional Rosalía.

Mejor tortilla de patatas de Barcelona El Bar del Pollo — R O S A L Í A (@rosalia) July 2, 2022

