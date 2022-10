Sandra Díaz la comentarista que sigue los pasos de Sara Carbonero

Sandra Díaz Arcas sigue dando pasos hacia delante en el periodismo deportivo. Tras su exitosa etapa como mano derecha de Josep Pedrerol en El Chiringuito de Jugones, DAZN tocó a su puerta para que formara parte del nuevo equipo de profesionales que retransmiten los partidos de Liga. Por lo tanto, después de ejercer como redactora y voz de la audiencia en el programa de Pedrerol iniciaba una nueva etapa en la emergente plataforma de streaming. Un reto para el que no está defraudando. Así comenta en una entrevista a la revista Diez Minutos cómo está resultando su nueva experiencia profesional. “Está siendo un sueño cumplido, vivir un partido en directo, estar con exfutbolistas, terminar el partido y hacer las entrevistas a los entrenadores… Aún me sigo poniendo nerviosa”, ha reconocido.

La periodista tuvo la semana pasada una prueba de fuego con la disputa del clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Sandra mostró una soltura fuera de lo normal, liderando la previa del partido del año en la Liga, un acontecimiento histórico para la plataforma en la que trabaja, DAZN. No todo queda ahí. La joven periodista es una apasionada de los deportes y también la hemos podido ver en el clásico de la Euroliga de baloncesto, donde ha vuelto a lucir en la puesta en escena.

Sandra Díaz nació en Murcia hace 29 años. Cuando alcanzó la mayoría de edad se desplazó a Madrid para realizar sus estudios universitarios. La joven, licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, antes de recalar en El Chiringuito estuvo en Europa Press, El Mundo y la Cadena SER. Sus primeros pasos en El Chiringuito fueron en producción, y tras la salida de Laura Gadea pasó a ser la voz de la audiencia del programa deportivo de Mega. Pese a su marcha, Sandra dejó buen sabor de boca en el programa, su casa durante seis años, y las referencias sobre Pedrerol y su equipo son inmejorables.

La comunicadora ha contado por qué eligió ser periodista deportiva. “Mi familia ha sido muy deportista: mi abuelo era árbitro de Segunda División, mi tío también, y mi primo está ahora en categorías inferiores, siguiendo la saga. Y mi padre es muy futbolero. Recuerdo de niña estar en el salón y siempre había un partido de fútbol en la tele o en la radio puesta. Entonces había pocas mujeres en periodismo deportivo, y yo sentía curiosidad, siempre iba a ver al Real Murcia”, ha declarado. Poco a poco la mujer ha ido haciéndose hueco en el periodismo deportivo, pero aún queda mucho por recorrer. “Me acuerdo del boom de Sara Carbonero, siendo yo adolescente. Cuando decías que querías ser periodista deportiva todo el mundo te decía: Ah quieres ser como Sara Carbonero. Que lo hacía muy bien, pero no decidí dedicarme a esto por ella. Ya con el paso del tiempo llegó el momento de Susana Guasch, que me gusta mucho y con la que coincidí en Atresmedia”, ha detallado.

Sandra Díaz intenta pasar desapercibida para la crónica rosa, pero se conoce que lleva ocho años con su actual pareja, Agus Leven, del grupo musical Leven y diseñador gráfico. Como es inevitable comparte con su pareja la afición por el fútbol. “Yo diría que mi pareja sabe más de fútbol que yo. Llevamos ocho años juntos, desde antes de estar en la tele. Él sabe la ilusión que me hace todo, lo que he luchado, y está orgulloso de mí. Le gusta el deporte y me ayuda mucho”, ha asegurado.