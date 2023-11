Serrat, 'Despechá', Abba: Lo que dice de la princesa Leonor la música de su almuerzo

El presidente Pedro Sánchez y a partir de ahí los máximos representantes del Estado y sus instituciones tomaron junto al postre del almuerzo en honor a la Princesa de Asturias el tema Despechá de Rosalía. Un cover, una adaptación para la Banda Sinfónica de la Guardia Real, encargada de ambientar musicalmente el ágape en el Palacio Real.

Se ha desvelado cómo fue ese concierto que acompañó a los comensales con un programa de piezas elegido por doña Leonor y sus padres. Un mosaico de gustos donde queda reflejada la personalidad de la familia de Felipe VI. Un recital en el que la banda de la Guardia Real interpretó la pieza institucional dedicada Al Príncipe de Asturias, de Francisco Grau, al ritmo de Mamma mía con un medley de temas de Abba, Abba Gold, que animó la llegada del segundo plato. Fernando, Chiquitita, The winner takes it all, Dancing queen se añadieron a un Mamma mía que habrá animado a más de un asistente.

Temas míticos de Frank Sinatra como My Way, Strangers in the night o New York New York aparecieron entre las melodías, canciones fundamentales en una ambientación animada e incluso en sesiones de karaoke.

El guiño cinéfilo estuvo en una de las grandes composiciones de Ennio Morricone, la excelsa melodía principal de la banda sonora de La misión. También hubo otro tema épico, Rolipops, de Jean-Francois Michel.

Los gustos de doña Leonor estaban presentes no sólo en la alusión cinéfila sino también en la selección del grupo La oreja de Van de Gogh o en ese Despechá de la figura española más internacional en estos momentos, Rosalía. La culminación fue una versión de una de las mayores canciones compuestas en español de todos los tiempos, el Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, lo que dice mucho y bien de lo que escucha la princesa y sus padres en las listas de Spotify. Jon Secada, con Ángel es otro de los temas que se incluyeron en el almuerzo.

En un homenaje a la Princesa de Asturias no debía faltar el pasodoble por antonomasia, Suspiros de España, que sonaría así exactamente, del maestro Antonio Álvarez Alonso y también El Abanico, de Alfredo Javaloyes, piezas clásicas de lo más idóneo para disfrutar con los sentidos de una velada en el Palacio Real madrileño.

Un concierto de altura y también de proximidad para la joven heredera en un almuerzo ligero, para brindar y compartir con la princesa en un día tan señalado que estuvo compuesto de un consomé de pularda, salmonetes con verduras y mousse de chocolate. Sencillo, convencional y efectivo.