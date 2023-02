El día de cumpleaños, fecha coincidente para Sbakira y su ex Gerard Piqué, de la semana pasada fue una fecha que la colombiana disfrutó en el ámbito privado aunque llegaran mariachis hasta su casa para sorprenderla. Pero no fue un día en el que una nueva canción, tal como estaba previsto, viniera a sumarse a su #Session 35 con Bizarrap para seguir ajustando cuentas con su ex (y de paso seguir ingresando en la cuenta corriente entre los escollos fiscales que tiene a la vista la cantante).

La frenética actividad de la cantante en estas últimas semanas se ha ido calmando ante el estado de salud de su padre, William Mebarak, que será operado este martes en Barcelona. De hecho una de las razones por las que Shakira no se ha mudado definitivamente a Miami, tal como había contemplado tras su acuerdo de separación con Piqué, es que su madre no puede moverse de la residencia donde está siendo atendido. Tiene 91 años y entre distintos achaques propios de una edad avanzada sufrió una grave caída el pasado año de la que no se ha recuperado.

En distintas ocasiones Shakira ha compartido vídeos en los que se la veía ayudando en los cuidados a su padres. Su presencia es un apoyo fundamental para él.

William tiene también a su lado a su esposa, Nidia del Carmen Ripoll, madre de la cantante y de la que no quiere despegarse de su lado. Es la razón principal por la que Shakira no se encuentra ya en Estados Unidos junto a sus hijos Milan y Sasha, que siguen el curso en Barcelona cuando estaba previsto que lo retomaran ya en Miami.

Tras la operación a Mebarak su familia establecerá qué hacer en estos meses. A Shakira no le van a faltar actuaciones y compromisos, teniendo a sus padres siempre sin perder de vista. Y podría seguir en su casa a las afueras de Barcelona aunque tenga cerca a su ex suegros, que tal como mostró en su última canción, es un contexto que no le apetece lo más mínimo.