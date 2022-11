Así es Sira Martínez, la hija de Luis Enrique y novia de Ferran Torres

El debut de España en el Mundial de Catar está a la vuelta de la esquina. La selección de Luis Enrique contará este año con una animadora muy especial y con un importante vínculo familiar con La Roja. Hablamos de Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique y novia de uno de los futbolistas de la selección española, Ferran Torres.

Sira Martínez, nueva WAG de la selección, sale con el jugador del FC Barcelona desde hace más de un año cuando pertenecía a las filas del Manchester City. Desde su fichaje por el equipo catalán y su vuelta a España, su relación se ha consolidado ya que la pareja dispone de más tiempo para pasarlo juntos. Aun así, cada uno ha enfocado la vida de una manera distinta, pero eso sí, ligada al deporte. Mientras su novio está centrado en el fútbol, Sira es una apasionada de los caballos y la hípica. La hija del seleccionador es una amazona con mucho futuro en los circuitos de hípica, tanto a nivel nacional como internacional. A día de hoy es la actual campeona de España en la categoría de jóvenes jinetes.

La joven de 22 años practica la hípica desde niña. Cuando su hermana pequeña Xana falleció en el 2019 por un cáncer de huesos, los caballos fueron su refugio para sobrellevar el doloroso duelo. Su pasión por el deporte la complementa con sus estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Oberta de Catalunya.

Sira Martínez no es ajena al mundo de la moda y las nuevas tendencias. Su espectacular físico posibilita que cualquier prenda le sienta fenomenal. No suele apostar por looks complicados y el estilo casual es uno de sus preferidos. Los pantalones, las camisetas y las zapatillas deportivas forman la mayor parte de su outfit. Tampoco faltan los bolsos de firmas conocidas caso de Prada, Chanel o Yves Saint Lauren.

Hasta el mismísimo Luis Enrique, convertido en streamer durante el Mundial de Catar, ha bromeado en su canal de Twitch con la relación sentimental de su hija con uno de sus pupilos en el combinado nacional. A la pregunta formulada por uno de sus seguidores sobre quién era su prolongación en el campo el seleccionador optó por una sorprendente respuesta. “Ferran Torres, porque si no coge mi hija y me corta la cabeza”, ha asegurado en tono jocoso. La misma pregunta se la hicieron al delantero del FC Barcelona en la rueda de prensa. “Para nada me siento su prolongación. Fue una broma, ya sabemos cómo es el míster”, a lo que ha añadido lo siguiente sobre su relación con Luis Enrique: “El entrenador y yo sabemos diferencias cuando somos familia y cuando entrenador y jugador”, ha destacado.