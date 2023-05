Sophia Hadjipanteli, así es la modelo con entrecejo que deslumbra en Cannes

Muchas estrellas del cine y de la moda están desfilando estos días por la glamurosa alfombra roja del Festival de Cannes. Una de las protagonistas inesperadas del festival de cine ha sido Sophia Hadjipanteli, una modelo e influencer que cuenta con un rasgo definitorio que la diferencia del resto: su poblado entrecejo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de sophia ☠️🧿 (@sophiahadjipanteli)

La modelo chipriota, de 25 años, ha deslumbrado en Cannes con un vestido azul marino repleto de diamantes de imitación, con guantes de lentejuela incorporados y un pronunciado escote. Sophia ha acudido al estreno en el prestigioso festival de la última película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. La joven ha sido una de las sensaciones de la alfombra roja gracias a su unicejo, que iba acompañado de un maquillaje ahumado marrón en los ojos junto a un delineador de ojo de gato. En las redes sociales, donde cuenta con más de 500.000 seguidores, promueve el movimiento unicejo con la campaña #unibrownmovement, su principal seña de identidad en el estilismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de sophia ☠️🧿 (@sophiahadjipanteli)

Sophia Hadjipanteli nació en Chipre hace 25 años. Tras una primera estancia en Londres se mudó con su familia a Estados Unidos. Allí se graduó en Marketing por la Universidad de Maryland.

La influencer ha recibido en numerosas ocasiones insultos por su pronunciado entrecejo. “Recibo muchas amenazas de muerte”, dijo en el programa Good Morning Britain a los presentadores Susanna Reid y Piers Morgan. Durante su infancia fue víctima de bullying, pero no se debía a su apariencia física. La ropa, el no hablar inglés y que sus padres eran inmigrantes fueron los motivos principales del acoso. “Trato de no leer muchos de esos comentarios… es una pena que cuando quieres leer los buenos comentarios tienes que pasar por los malos, pero creo que lo vale”, ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de sophia ☠️🧿 (@sophiahadjipanteli)

El cuidado especial que reciben sus cejas no es producto de la casualidad. La modelo sostiene que el espesor de sus cejas es por un facto genético, en especial por su madre. En un primer momento no le dio importancia a sus cejas hasta que se dio cuenta de que podía ser un factor estético que marcara la diferencia. “Este movimiento de un sola ceja en realidad no se trata solo de dejar que todo fluya, para mí se trata de hacer lo que realmente te hace feliz”, ha explicado.