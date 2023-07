La lista de restaurantes donde comer bien con las mejores vistas playeras

La plataforma The Fork ha lanzado su primer ranking español con sus 20 Summer Hits, los principales locales más demandados y selectos de cara a estos meses de vacaciones. Un listado de nombres imprescindibles cerca de la playa.

En primer lugar lo disfruta Purobeach Illetas, un oasis de sabores en la playa de Illetes. en Mallorca, donde disfrutar de una gastronomía basada en los distintos sabores del mundo con espectaculares vistas.

En segunda posición, se encuentra Sky Bar, situado en la azotea del Hotel MIM de Ibiza. Un lujoso espacio donde disfrutar de una creativa propuesta de sushi y especialidades de la cocina mediterránea. En este lugar, la gastronomía, música y decoración se unen para que los comensales pongan a prueba todos sus sentidos.

En tercer lugar de la lista veraniega de The Fork está el Arena´s Lounge situado en Tías, Lanzarote. Otro recorrido gastronómico en un menú en este caso por las islas canarias, con productos de proximidad.

En esa lista Baleares, copa un total de nueve establecimientos y Andalucía, tan pujante y renovadora en gastronomía, está representada por cinco locales, con tres catalanes y dos valencianos, más el mencionado restaurante canario.

El ranking prosigue en cuarto lugar El Xalet de Montjuïc, situado en Barcelona. En quinto, el Sky Bar by Ocean Drive de Ibiza. Sexto, The Eighth de L’Azure Hotel, ubicado en Lloret de Mar, Gerona. Séptimo, Cuit by Miquel Calent, situado Palma de Mallorca.Ocgtavo, Velissima, en Barcelona. En noveno lugar, Es Princep Rooftop, en Palma de Mallorca.

Y décimo lugar, el primer andaluz del Top 20, Cataria,en el Iberostar Selection Andalucia, en La Barrosa, Chiclana de la Frontera.

La lista The Fork del 11 al 20 está ocupada por el Restaurant Barretes, en Ca’s Xorc Luxury Retreat, en Sóller, Mallorca; Gecko Restaurant, en el Gecko Beach Club, en Formentera. Alelí, en Marbella; y Namis, en Málaga, dos emblemas de la Costa del Sol. El Restaurante Belvedere Benidorm, en Benidorm; Only Adults Restaurante, en el Hotel Agroturismo Llucasaldent Gran, en Son Bou, Menorca. K·OBA by UM, situado en Santa Eulalia, en la isla de Ibiza . Restaurante Nómada, en Denia, Alicante. El Florida Mijas Beach, en la Cala de Mijas.

Y cierra este Top 20 nacional otro excepcional local marbellí, el Boho Restaurant, a cargo del chef malagueño Diego del Río. Este listado de Summer Hits de The Fork se ha creado en base a criterios de calidad y atractivo para el usuario, con encanto, ubicación y nota media en Tripadvisor.