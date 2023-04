El dolor de Terelu Campos ante el delicado estado de su madre, María Teresa Campos

La convalecencia de María Teresa Campos es muy grave y su familia es consciente de una situación que va a ser difícil de remediar. La querida presentadora criada en Málaga tiene 81 años y su salud está muy delicada tras la caída sufrida durante las fiestas navideñas.

En este año no ha podido contemplar en Málaga las procesiones, la primera vez que ocurre, para desazón de Terelu y de su hija, Alejandra Rubio, tal como lleva a su portada Diez Minutos. La hija y nieta de María Teresa Campos mantuvieron los ritos de la familia para rezar ante el Cautivo malagueño en su salida del Lunes Santo. "Ella este año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días. Semana Santa diferente pero también muy triste sin ella", expresó en las redes Terelu. Su madre tuvo que quedarse en Madrid ya que no puede hacer desplazamientos dada su extrema situación. A su lado se quedaba Carmen Borrego, que también tenía sus compromisos televisivos en Madrid.

Alejandra Rubio, que tiene nuevo amor, comentaba en el programa de Telecinco donde colabora, Fiesta, que durante su estancia en Málaga para los días cofrades le paraban continuamente para preguntarle por su abuela. "La gente la quiere muchísimo", ha comprobado la nieta.

Carmen Borrego ha llegado a insinuar que su madre sufre una demencia tras un agravamiento en su estado de salud general, con una severa anemia de la que fue tratada meses atrás.