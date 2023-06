The Weeknd, así es el nuevo socio musical de Madonna

Abel Makkonen Tesfaye, conocido musicalmente como The Weeknd, se une a Zane Lowe en Apple Music 1 para hablar de su nueva canción Popular (feat. Playboi Carti y Madonna). El cantante, actor y productor discográfico ha cumplido su sueño: hacer un álbum con la reina del pop. También ha contado con orgullo los detalles de la serie de televisión que acaba de estrenar en HBO, The Idol.

–¿Cuál fue el origen de su nueva canción Popular feat. Playboi Carti y Madonna? –Estoy orgulloso de ella. Carti y yo habíamos improvisado antes, habíamos hecho una versión diferente de esta canción previamente. Tenía ya las voces antes y he trabajado alrededor de ellas, y luego las he mantenido para el disco. Pero ahora sentí que era el momento, notaba que sonaba bien y había conexión con este álbum en el que estoy trabajando y que acabo de terminar. La banda sonora de The Idol (nueva serie de televisión en HBO). Así que he estado produciendo la canción durante un tiempo. Luego está Madonna, que ella es la firma definitiva en esta canción, para este álbum, y para la serie de televisión. Es la estrella del pop por excelencia.

–¿Qué ha significado trabajar mano a mano con Madonna? –Siempre he querido trabajar con ella, siempre he querido escribir y producir un álbum de Madonna. Bueno, coproducir con ella, por supuesto, porque es una visionaria y tiene una visión muy singular, y yo sólo quiero entrar en su mundo y crear un álbum clásico de Madonna. Ese fue siempre mi sueño.

–Háblanos de la banda sonora de The Idol y de su colaboración con Sam Levinson (director de cine) y Mike Dean (productor musical)… –Estoy muy emocionado. Es un trabajo con amor y un proyecto de colaboración. He trabajado con Sam Levinson y Mike Dean, dos genios de increíble talento. Fue muy emocionante colaborar con ellos. Porque normalmente el proceso de todos mis álbumes, no es demasiado colaborativo, suelo estar yo solo en mi mundo. Conozco a Sam desde hace tiempo, sé lo involucrado que está con la música de Euphoria, lo musical que es siempre y lo importante que es la música para su arte. Somos tres maníacos en el estudio, ha sido un trabajo con mucha conexión, también teníamos a Mike Dean allí para coger nuestras ideas y hacerlas sonar y luego pulirlo todo.

–¿Por qué está tan orgulloso de su serie de televisión The Idol? –Me siento genial. Todo el mundo está feliz. Todos estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Es también controvertido, yo no soy ajeno a ello, Sam no es ajeno a ello. Estamos emocionados de que la gente finalmente lo vea y tenga su propia opinión, lo que creo que es importante, porque se habla mucho y nadie ha visto la serie aún. No creo que haya estado tan nervioso desde la primera vez que actué en The Mod Club. Llevo el cine en la sangre. Si me conoces, sabes lo importante que es para mí. Pero la realidad es que soy un invitado en este mundo. Pero estoy muy orgulloso de este proyecto. Tienes a Suzanna Son, que creo que es una de las personas con más talento que he conocido. No puedo esperar a que el mundo escuche su voz y sus habilidades como compositora. Tienen a Moses Sumney, que si no saben quién es, lo sabrán después de la serie. Tenemos a Ramsey, que me presentaron y que es una pieza vital en esta historia y a la hora de crear la música para Jocelyn, que es el personaje de Lily (Lily-Rose Depp). Ella ayudó a descifrar el código. Es una productora increíble, una compositora increíble. Tienes a Jennie Kim, que es una buena amiga mía, y si quieres hablar de una superestrella, ella lo entiende.

–¿Cómo lleva los preparativos de su próxima gira por Europa? –Ahora mismo estoy ensayando la gira en Portugal. Estoy construyendo una ciudad, hay hasta un gran culo Sorayama. Son muchos sentimientos. Realmente no puedo precisarlo y me alegro de no poder. Nunca me acostumbro. Tiene que seguir siendo emocionante. Me pongo nervioso antes de cada actuación siempre, pero eso es lo que me hace seguir, eso es lo que lo mantiene emocionante.