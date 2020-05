Adele reivindica su mejor momento

Adele es una de las cantantes más admiradas, respetadas y queridas del mundo, pero también una de las mujeres más influyentes. No hay nada que haga la artista o paso que de, que no sea analizado y comentado; pero lo que no se esperaban los fans es que en la última semana Adele se convirtiera en portadas de todo el planeta por su físico. Y es que, el cambio es más que llamativo, 50 kilos menos que van más allá de una dieta, es una reivindicación que lanza de forma indirecta muy directa.

Adele ha vivido importantes cambios en los últimos años. Desde que fue mamá de Angelo y se separase de su marido Simon Konecki , la cantante ha estado dedicándose tiempo a sí misma, componiendo y ordenando prioridades. Ha vivido intensamente en los últimos años y sintió que era el momento de parar. Era su momento, para sí misma, única y exclusivamente. No le ha importado miles de millones en su ruptura, ni perder el liderato de las listas de ventas británicas y dejarle el lugar a Ed Sheeran, ella sigue su camino y toma sus propias decisiones.

Las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto de la foto que pone de manifiesto su espectacular cambio físico, aplaudiendo la fuerza de voluntad unos, y otros criticando que ello pueda perjudicar a las mujeres entraditas en kilos "porque cuesta reconocerla" según dicen, y también a algunos seguidores les inquieta que "pierda su voz". Cierto es que en todo este tiempo la cantante no ha sacado ningún tema nuevo, pero ya se ha dejado entrever por su círculo más próximo que su nuevo trabajo discográfico está al caer. De hecho, su nueva imagen ya habla por sí sola de que Adele se ha renovado y es otra mujer. Está en una etapa renovada y feliz, más segura de sí misma, más fuerte, más sana, más empoderada.

Esta pérdida de peso no viene por un tema de complejo, sino más por un cambio de vida y hábitos, más por salud. En alguna entrevista Adele reconoció que "necesitaba mejorar para disfrutar más los conciertos y estar más en forma". No cabe duda de que lo ha conseguido.

La imagen del 'cambio', que ya supera los dos millones de Me Gustas y los 80.000 comentarios, la publicó con motivo de su 32 cumpleaños, junto al siguiente mensaje: "Gracias por tanto amor en mi cumpleaños. Espero que estéis todos bien y sanos en este tiempo tan loco. ¡Quisiera dar las gracias a todos los trabajadores que nos mantienen a salvo mientras arriesgan sus vidas. Sois nuestros ángeles".

Frente a las críticas y las acusaciones de gordofobia, su ex entrenador personal y responsable de su pérdida de peso, Peter Geracimo, ha defendido a Adele afirmando: "Esta metamorfosis no es para vender álbumes, por publicidad o para convertirse en un modelo a seguir. Lo está haciendo por ella misma y por Angelo ( su hijo)". La intención, al parecer, no fue nunca que acabara "súper delgada", sino llevar una vida "más saludable".