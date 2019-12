Ágatha: del amor al odio, y viceversa con Luismi

La revista Vanity Fair puede presumir de haber conseguido el primer posado juntos (¡y qué posado!) de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez, conocido como Luismi El Chatarrero, y a la vez haber sido testigo de la gran crisis de la pareja, y su posterior reconciliación.

La exclusiva de Vanity Fair recoge cómo la diseñadora y el dueño de Desguaces La Torre posaron –él un tanto a regañadientes– y también hablaron para la revista. "Dos días más tarde toda la magia salta por lo aires. Es miércoles, cuando salen a quiosco las revistas del corazón, y la propia Ágatha me envía varios mensajes de WhatsApp con fotos de la revista Lecturas", se puede leer, en referencia a unas fotos de Luismi con la actriz brasileña Marcia Di Lele, ex de Kiko Rivera. "Cuando me enteré del engaño, me tomé un Orfida", reconoce la diseñadora. El propio Luismi señala que no recuerda de cuándo son esas imágenes con la actriz: "Podrían ser de hace un año, dos meses o dos semanas. No me acuerdo".

Aunque muchos dieron la pareja por rota, en la publicación la propia De la Prada –que se refugió en París unos días– recalcó que no sabía "qué va a pasar con Luismi". Ironías de la vida, su vida sentimental se ha visto fuertemente sacudida tras protagonizar un reportaje para una revista del grupo Condé Nast. "La primera ocurrió en diciembre de 2016, cuando posó para Vogue con su entonces marido, Pedro J., y sus dos hijos, Cósima y Tristán. Al día siguiente del shooting, Pedro J. le llevó el desayuno a la cama y le pidió el divorcio", recuerda Vanity Fair.

En la entrevista, la diseñadora alababa de Luismi, a quien conoció en una fiesta gracias a Carmen Martínez Bordiú, anterior novia de El Chatarrero, que es "muy particular y muy tío", mientras que él afirmaba de ella: "Ágatha es la pera limonera, Es divertida, lista, currante, una crac".

Nadie –o casi nadie– apostaba por una reconciliación. Un retorno, el de Ágatha y Luis Miguel, que no ha gustado a todos pero que ya es una realidad. El amor que se profesan ha conseguido vencer a aquellas fotos que, según él, fueron una trampa.

El reencuentro se produjo el pasado día 12 y sirvió para seguir forjando una relación basada en la lealtad y el respeto. Ni siquiera la poca simpatía que Luismi despierta en parte del entorno de Ágatha les ha separado. De hecho, estas Navidades Luismi y Ágatha las están viviendo juntos y piensan ya en el siguiente viaje, demostrando que su amor no tiene fronteras, ni fecha de caducidad.