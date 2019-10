Explosión de color con Ruiz de la Prada en 'Moda Cálida'

La pasarela de ropa de baño Gran Canaria Moda Cálida ha estallado en la noche de cierre del evento con el colorido característico de Ágatha Ruiz de la Prada, que ha estrenado colección en exclusiva en la isla. Con diseños fieles a sus señas de identidad, los volúmenes y el colorido de Ruiz de la Prada han inundado la tarima de ExpoMeloneras con iconos clave en su trayectoria, como los corazones, labios, estrellas y el predominio de rosas, amarillos, verdes y azules vivos. La propia diseñadora ha resaltado que se trata de una colección "muy Ágatha", con creaciones que reflejan un trabajo "muy fiel" a ella misma y que ha querido estrenar en Moda Cálida porque la pasarela grancanaria le "encanta".

Los tonos vivos de Ruiz de la Prada han llegado con la novedad de su regreso con Marie Claire que, como ha explicado la diseñadora, ha estado "años y años" junto a su marca y vendido "millones de prendas". Con un catálogo de propuestas con el arco iris que caracteriza la gama cromática de la diseñadora, los asistentes han podido disfrutar de combinaciones en colores brillantes, volantes y prendas llenas de volumen. Espaldas abiertas, formas tradicionales y atrevidas, tiros altos y volantes en estampados vivos instalaron el colorido al que tiene acostumbrado a los amantes de la moda la profesional del sector, que desde los noventa ha sembrado una nueva forma de entender las formas.

Sonrientes y en plataformas, los y las modelos lucieron la propuesta exclusiva de Ágatha Ruiz de la Prada para Moda Cálida, que no ha dejado indiferente al público que abarrotó el recinto. No faltó el mensaje habitual de esta enamorada del planeta, con prendas que llamaron a prescindir del plástico y a mantener los océanos limpios. "Esto del medio ambiente me ha acompañado desde que nací", ha defendido tras el pase, "es el momento de que todo el mundo se conciencie" porque "ya es hora".

Su mensaje ecologista ha dejado constancia de que, tras 40 años en el sector de la moda, las prendas siguen siendo su medio de expresión artística, con esa combinación romántica, simple y con la identidad moderna que la ha mantenido en el sector como referente de la industria en España.