Cindy Kimberly protagoniza la nueva campaña de Aire Barcelona

La firma Aire Barcelona ha presentado su colección Aire Barcelona 2020 con la modelo Cindy Kimberly como protagonista. La top española, conocida por enamorar a Justin Bieber a través de las redes sociales, y que protagonizó el primer desfile de la marca durante la pasada Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, ha lucido varios vestidos de la firma que ponen al descubierto su faceta más romántica y sensual.

Durante la sesión fotográfica, Cindy ha afirmado sentirse muy cómoda con los vestidos de la nueva colección "me parecen preciosos, actuales y muy juveniles" y, aunque considera que todavía es muy pronto para decidir cómo será el suyo, sí tiene claro que su boda ideal debe ser como la de la película Crepúsculo: "me gustaría celebrar mi boda en medio de un bosque, con flores blancas por los alrededores", comenta.

Era la primera vez que la modelo desfilaba sobre una pasarela en España y la experiencia durante la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week no pudo ser más positiva: "Al principio estaba un poco nerviosa, pero me he sentido muy bien. Es la primera vez que he abierto un fashion show y también la primera vez que mi madre estaba presente. Me lo he pasado muy bien".

Aunque Cindy prefiere mantener sus relaciones sentimentales en la intimidad, después de los rumores que la relacionaban con el piloto Lewis Hamilton, la modelo ha comentado que "lo que más valoro en una relación es la amistad", y añade que "en una cita nunca puede faltar la diversión".

Las propuestas de Aire Barcelona para la próxima temporada 2020 proponen un look fresco y de tendencia para una novia de espíritu libre que sueña con un vestido a su medida. Puntillas de algodón y crochet enriquecen los diseños más románticos, de una sensualidad etérea. El efecto transparente en los cuerpos a base de combinar diferentes encajes aporta un plus de sensualidad a los vestidos más sexys. Los maxivolúmenes en las faldas son una tendencia destacada resaltan y combinados con cuerpos mínimos para un estilismo atrevido y actual. Las mangas de diferentes tipos aportan un toque de fantasía y son uno de los elementos más diferenciadores de la nueva colección.

El reportaje ha sido realizado en la Fundación Rocamora de Barcelona y la fotografía ha estado a cargo de Jorge Arberas.