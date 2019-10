Aitana Ocaña se sincera sobre su futuro

Aitana Ocaña no para, en el plano musical y también en el publicitario. Ahora acaba de debutar como imagen de la campaña de Navidad de GHD y ha aprovechado su presentación para hablar de su día a día y sus planes de futuro: "Nunca he sido de cuidarme mucho en cuanto a belleza, pero sí me gusta", ha confesado, aunque tiene claro que "no soy de cambios radicales", así que probablemente la veamos siempre con su característica media melena.

En Navidad tiene pensado ir a Barcelona (que aunque prefiere no pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en la ciudad), tiene claro que esa época del año es para estar con la familia. Y, ¿qué le pide al año nuevo? "Salud y trabajar siempre en la música", porque aunque tiene solo 20 años "no siento que me esté perdiendo nada, sigo haciendo mis planes de siempre" y es que "mis padres me recuerdan a diario que tengo mucha suerte, no siento que se me haya subido a la cabeza, esto es un trabajo como cualquier otro". También pide que le siga yendo igual de bien en el amor, por supuesto, aunque "son cosas que me guardo para mi".

Está a punto de sacar nuevo single, probablemente en diciembre, pero además de sus proyectos con la música, podría atreverse como actriz. "No estoy capacitada para ello", así que de momento no la veremos en el cine o televisión, pero nunca se sabe. Está viviendo un auténtico sueño y acaba de ser nominada a los Grammy Latinos ("me costó creérmelo", afirma sobre ello), y cuenta que su madre "estuvo llorando" de la emoción.