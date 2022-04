Alberto de Mónaco vuelve a tener covid

Malas noticias desde el Principado de Mónaco. Tal como han confirmado fuentes oficiales del Palacio Grimaldi, el príncipe Alberto ha dado positivo en coronavirus otra vez. En un comunicado emitido por el departamento de prensa se anuncia que el soberano se ha sometido a una prueba de detección cuyo resultado ha sido positivo. No obstante, se encuentra bien y no tiene síntomas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @hshprincealbertii

"El Palacio del Príncipe anuncia que S.A.S. el Príncipe Alberto de Mónaco ha dado resultado positivo en COVID-19. Asintomático, su estado de salud no genera ningún tipo de preocupación", reza el texto, que revela también que el soberano monegasco continúa muy implicado en la actividad diaria y se encuentra trabajando desde el aislamiento, en contacto constante con el personal de su gabinete. El comunicado asegura que tanto Alberto II como su círculo íntimo están ya cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias a este respecto.

Es la segunda vez que el príncipe Alberto se contagia de la enfermedad. En la primera ola de la pandemia fue, junto con Carlos de Inglaterra, uno de los primeros en contagiarse de la enfermedad. Curiosamente, poco antes de anunciar su positivo, ambos habían participado en un acto juntos. Hace algunas semanas, también el príncipe de Gales anunció que se había contagiado de nuevo y pasó unos días apartado de la agenda oficial. Su esposa, Camilla Parker Bowles, también dio positivo, al igual que la reina Isabel quien, por su avanzada edad, sí que resultó más preocupante.

El positivo del príncipe Alberto llega apenas unos días antes de una de las citas más importantes del Principado, el Festival de Circo de Montecarlo a favor de Ucrania. Un compromiso en el que, en principio, se espera a la princesa Estefanía, todavía no se ha confirmado su presencia y tampoco se sabe si ha estado en contacto reciente con el príncipe Alberto.

El nuevo contagio del príncipe Alberto se suma a la ausencia de noticias en torno a la princesa Charlene. La ex nadadora regresaba en el mes de noviembre a Mónaco, pero se trasladaba a un centro psiquiátrico fuera del Principado para recuperarse de las secuelas de la infección que la mantuvo en Sudáfrica durante varios meses. En este momento, Charlene continúa su proceso de recuperación en la residencia veraniega de los Grimaldi, Roc Agel, y no se tiene constancia de cuándo podrá reincorporarse a la actividad insititucional, aunque los rumores apuntan a que ya podría ser después del verano, quizás coincidiendo con la celebración del Día Nacional. No obstante, se espera que reaparezca en alguna actividad menos oficial antes de esto.