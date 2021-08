El divorcio de Alberto de Mónaco y Charlene es "inminente"

Alberto II de Mónaco y Charlene podrían estar a punto de anunciar su separación. Así lo ha afirmado la tía del soberano monegasco, Christa Mayrhofer-Dukor, a la revista Oggi. La aristócrata sostiene que el anuncio es "inminente".

"Alberto me ha hablado de distancia física (ella está en Sudáfrica desde hace meses) e interior con Charlene. He comprendido que el divorcio es inminente", señala en la publicación.

Alberto y Charlene llevan separados, al menos físicamente, desde febrero de este año, cuando ella viajó a Sudáfrica para una estancia que parece haberse prolongado más de lo previsto. Aunque el eco de la ruptura lleva sonando meses, cada vez cobra más y más fuerza.

La última prueba para aquellos que aseguran el final del matrimonio es la reciente entrevista que Christa Mayrhofer-Dukor, tía de Alberto Grimaldi, ha concedido a la publicación italiana. En ella ha hecho pública una conversación privada que supuestamente mantuvo con su sobrino, en la que parece le confirmó los peores presagios.

"Él insinuó que su matrimonio está en una etapa muy, muy difícil. Me dijo: 'Con Charlene estoy en una fase de alejamiento no solo física'", relató Christa, quien también asegura que, atendiendo al tono de la conversación, el divorcio era solo cuestión de tiempo. "Los dos se han distanciado, ella sigue su propio camino, él ha elegido el suyo".

"Francamente, tuve una impresión desagradable y entendí que Alberto ya no se llevaba bien con Charlene, que ya no estaban de acuerdo. Por eso, en mi opinión, el divorcio podría llegar pronto. Si lo pienso, Alberto me lo mencionó, digámoslo así, entre líneas", explicó la prima de la fallecida Grace Kelly.

Este nuevo mazazo para la pareja llega en un momento especialmente delicado. Aunque siempre ha resonado a su alrededor la teoría de que su matrimonio no se asienta en cimientos estables, estos últimos meses de separación han hecho saltar todas las alarmas en el panorama mediático. Mientras Charlene se recupera de una reciente operación quirúrgica, Alberto permanece en en Principado junto a sus dos hijos, los gemelos Jacques y Gabriella, de seis años. Se habló de que los tres irían a visitarla este verano, pero hasta la fecha la situación permanece igual.

Su familia, si bien es cierto, sí que ha acudido, al menos en una ocasión, a visitar a la primera dama monegasca en su retiro sudafricano, ocasión que propiciamente compartieron tanto Alberto como Charlene en sus perfiles de redes sociales. En total son tres las fotos, no se sabe si de diferentes días o del mismo: una en la que se ve a Alberto, Charlene y sus dos hijos pintando huevos de Pascua; otra celebrando el cumpleaños de la sobrina de ella; y la última, en un todoterreno haciendo un safari.

Los rumores de crisis se intensificaron aún más, con todo, cuando a mediados de julio la revista alemana Bunte, que suele aportar informaciones solventes acerca de los Grimaldi, señaló que desde palacio se estaba aligerando el proceso de divorcio tras los últimos movimientos de Charlene.

La princesa se encuentra prácticamente instalada en Sudáfrica, su país natal, motivo por el que se ha perdido grandes citas al lado de su marido. Oficialmente permanece allí por problemas de salud relacionados con una grave infección de oídos y garganta, por la que incluso tuvo que ser intervenida de nuevo hace unos días.

Pese a que tanto Alberto como su todavía esposa se han afanado por desmentir su supuesta crisis, un amigo del príncipe desveló ya a finales de julio que esta es real y que el matrimonio planea anunciar su ruptura oficialmente en breve. Afirma que fue el propio Alberto quien se lo desveló al preguntarle por la ausencia de Charlene a la gala de la Cruz Roja, uno de los eventos más importantes de Mónaco junto al Baile de la Rosa: "Ni está ni se la espera", desveló entonces. Las últimas declaraciones de la tía de Alberto podrían contribuir a acelerar el proceso ahora.

Las fuentes oficiales de la casa real monegasca no se han pronunciado al respecto de los rumores de divorcio del matrimonio, ni se espera que lo hagan.